Il mese scorso si sono intensificate le avvisaglie secondo cui Samsung Galaxy S22 FE potrebbe non vedere mai la luce. Un rapporto di oggi conferma questa indiscrezione e analizza le motivazioni che avrebbero portato Samsung ad abbandonare il progetto, inoltre anticipa il futuro di questo apprezzato modello.

Samsung Galaxy S22 FE sembra definitivamente cancellato

Secondo quanto riportato dal media coreano The Elec, alla base della decisione di Samsung di accantonare lo smartphone Galaxy S22 FE ci sarebbe da un lato la carenza di chip e dall’altro l’elevata domanda di modelli Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dal momento che il modello di punta della gamma impiega lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm previsto per Galaxy S22 FE, l’azienda avrebbe scelto di sacrificare quest’ultimo, poiché Samsung Galaxy S22 Ultra è molto più redditizio e sta ottenendo vendite da record avendo sostituito tra l’altro la gamma Galaxy Note.

Pertanto i tre milioni di chipset inizialmente destinati a Samsung Galaxy S22 FE verranno utilizzati per le unità Galaxy S22 Ultra, anche per il fatto che Samsung Galaxy S21 FE è stato rilasciato nel 2022.

Tuttavia la fonte afferma che Samsung non ha rinunciato completamente alla serie Fan Edition, ma salterà l’edizione 2022 per ripartire con il futuro Samsung Galaxy S23 FE il prossimo anno, nella speranza che non ci sarà più la carenza di chip.

In copertina: Samsung Galaxy S21 FE

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di luglio 2022