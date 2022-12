OnePlus si sta preparando al lancio ufficiale del nuovo OnePlus 11, top di gamma che seguirà al OnePlus 10T uscito questa estate. L’azienda ha già annunciato la data ufficiale della presentazione, fissata per il 7 febbraio 2023, con un teaser pubblicato sui social. L’evento è soprannominato Cloud 11 e si terrà a Nuova Delhi, in India.

Come spesso accade prima delle presentazioni ufficiali, gli smartphone sono oggetto di leak e fuga di informazioni. Anche in questo caso, sono state rilasciate informazioni non ufficiali su quasi tutti i dettagli riguardanti il dispositivo, comprese le informazioni sul design e sull’hardware. Il dispositivo è comparso di recente su Geekbench, noto software di benchmark multipiattaforma.

Le prestazioni di OnePlus 11 su Geekbench

OnePlus PHB110 – è questo il codice del modello di OnePlus 11 – ha fatto la sua comparsa su Geekbench. Il prossimo dispositivo di punta della casa sarà alimentato dal nuovissimo chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: quest’ultimo presenta una configurazione 1 + 3 + 4 core con frequenze massime rispettivamente di 3.19 GHz, 2.02 GHz e 2.80 GHz. L’elenco delle informazioni di sistema conferma la GPU che sarà la Adreno 740 di Qualcomm e la disponibilità di 16 GB di RAM. Si vocifera che lo smartphone sarà disponibile anche nelle varianti da 8 GB e 12 GB di RAM. Ovviamente, il sistema operativo sarà Android 13, già arrivato su OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T e OnePlus 9. Secondo il test, OnePlus 11 ha raggiunto un punteggio di 1493 in single-core e ben 5112 punti nel test multi-core.

Le specifiche di OnePlus 11

In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo le specifiche conosciute fino ad ora. Il dispositivo dovrebbe montare un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con angoli curvi e risoluzione di 3126 x 1440 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e foro spostato sul lato sinistro per la fotocamera anteriore. Come abbiamo visto, il SoC scelto dal produttore dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con processo produttivo a 4 nm. Al fianco di quest’ultimo dovrebbero trovare spazio 8, 12 e addirittura 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS.

Sempre secondo i rumor, il comparto fotografico dovrebbe offrire quattro sensori in totale: sul retro prenderebbe posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 48 MP e da un teleobiettivo da 32 MP (con zoom fino a 20x), mentre frontalmente una fotocamera singola (di cui non sono stati dettagliati i megapixel). A livello di connettività saranno sicuramente disponibili 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, GPS e porta USB Type-C, mentre non dovrebbe essere presente il jack da 3.5 mm, come consuetudine sugli ultimi smartphone prodotti.

Ancora non sappiamo se sarà disponibile una certificazione IP contro acqua e polvere, dato che l’azienda ci ha abituato spesso a non certificare i propri smartphone per ridurre i costi. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh (con due celle da 2500 mAh), con supporto alla ricarica rapida cablata da massimo 100 W, un downgrade rispetto ai 150W di OnePlus 10T. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia grafica personalizzata OxygenOS 13.