HONOR ha pubblicato su Weibo delle immagini promozionali per annunciare la data di uscita dello smartphone HONOR 80 GT e di un nuovo tablet Android.

HONOR 80 GT sarà il quarto esponente della serie HONOR 80 presentata il mese scorso insieme al nuovo smartphone pieghevole Magic Vs.

Lo smartphone HONOR 80 GT debutterà il 26 dicembre

HONOR 80 GT verrà presentato ufficialmente il 26 dicembre e includerà tre obiettivi allineati verticalmente, ma a differenza di HONOR 80 e Honor 80 Pro, l’isola non sembra essere stilizzata a forma di “8”.

Lo smartphone HONOR 80 GT verrà presentato in compagnia del nuovo tablet HONOR Pad, del quale non ci sono ancora notizie, a parte il fatto che supporterà una stilo HONOR e includerà un flash LED per l’unica fotocamera presente sul retro, come si deduce dall’immagine promozionale.

Il design della fotocamera e il posizionamento del bilanciere del volume fanno pensare che l’imminente HONOR Pad sia completamente nuovo. Le indiscrezioni suggeriscono che potrebbe chiamarsi HONOR V8 Pro e probabilmente l’azienda rivelerà qualcosa in più sul prodotto prima dell’evento di lancio.

Leggi anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica di Dicembre 2022