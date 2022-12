Chi decide di acquistare uno smartphone della serie Google Pixel spesso non lo fa soltanto per avere una fotocamera superiore alla media ma anche – e, probabilmente, soprattutto – per potere beneficiare del supporto software garantito dal colosso di Mountain View: ciò comprende sia il costante rilascio di aggiornamenti con le patch di sicurezza e le nuove funzionalità che varie applicazioni studiate per esaltare le potenzialità di questi device e una di esse è rappresentata da Google Pixel Laucher.

Nei giorni scorsi di Pixel Launcher si è occupato Mishaal Rahman, che su Twitter ha svelato una novità importante a cui gli sviluppatori di Google stanno dedicando le loro attenzioni e che dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza complessiva decisamente migliore.

Ecco come cambierà il Google Pixel Launcher

Stando a quanto viene rivelato da Rahman, gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno dato il via ai test di una funzionalità in virtù della quale il Google Pixel Launcher sarà in grado di velocizzare l’apertura delle applicazioni attraverso il motore di ricerca.

In pratica, invece di digitare il nome intero dell’app, gli utenti potranno limitarsi a scriverne solo una parte e quindi selezionare il tasto “Invio” sulla tastiera.

Ecco una breve dimostrazione di questa novità:

The Pixel Launcher is testing a new feature that lets you launch apps more quickly through search. Instead of typing the full name, you can type part of the name and hit enter on the keyboard. pic.twitter.com/XckjWLaFSI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 13, 2022

Stando a quanto è possibile vedere, dovrebbe bastare digitare “Ch” e premere “Invio” per avviare Google Chrome.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando questa funzionalità uscirà dalla fase di test e verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile di Google Pixel Launcher.

