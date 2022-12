In occasione del consueto periodo di sconti natalizi, NordPass (servizio legato a NordVPN), ha lanciato nuove offerte piuttosto interessanti per chi cerca protezione, una delle quali è particolarmente vantaggiosa visto che sconta del 50% il prezzo del piano biennale. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della promozione relativa al servizio di VPN, mentre oggi segnaliamo l’offerta relativa al servizio cugino, NordPass, una soluzione che permette di tenere al sicuro le proprie password e, nel contempo, di averle sempre a portata di mano.

L’offerta di Natale di NordPass Premium: cosa c’è da sapere

Partiamo col dire che NordPass è un servizio di password manager che, in buona sostanza, permette all’utente di archiviare tutte le proprie password e di averle sempre a disposizione. Come? Con una Master Password che sblocca tutte quelle archiviate dall’utente, password di siti web, di app, di carte e di qualsiasi altra cosa.

Non ci sono limiti di archiviazione, è possibile anche usare un sistema di autenticazione biometrica (sblocco facciale in 3D o impronta digitale) per la Password Madre di cui sopra, l’unica da ricordare (in caso si scelga una soluzione più tradizionale) per averle sempre tutte a portata di mano sull’app di NordPass. Per maggiori dettagli vi suggeriamo la lettura di questa nostra guida del servizio.

Ma passiamo all’offerta di Natale cui accennavamo. È ora possibile infatti approfittare di una promozione davvero niente male che permette di ottenere NordPass Premium scontato del 50%, offerta che riguarda il piano biennale, che va a costare soltanto 1,49 euro al mese (35,76 euro complessivamente invece di 71,76). Chi preferisse invece il piano annuale, può beneficiare dello sconto del 33% in vigore, sconto che permette di pagare NordPass Premium 1,99 euro al mese, quindi 23,88 euro l’anno invece di 35,88.

Ricordiamo che in entrambi i casi è possibile usufruire dei 30 giorni di rimborso garantiti e di approfittare di alcuni bundle: NordVPN a 3,29 euro al mese invece di 8,29 e NordLocker Premium da 1 TB a 1,20 euro al mese invece di 5,99.

Tutti i dettagli li trovate nel link a seguire, dove potete attivare subito l’offerta che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Link per attivare l’offerta natalizia di NordPass Premium

Vi ricordiamo inoltre di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech per rimanere aggiornati sulle migliori offerte di Natale (e non solo) disponibili sulla rete: ecco il link diretto.

