NordVPN coglie l’occasione delle festività natalizie per regalare una fetta piuttosto cospicua delle sue formule d’abbonamento. Gli sconti toccano quota -63%, e riguardano quasi tutti i piani disponibili, sia annuali che biennali, più completi e meno. L’occasione è da non perdere considerando l’entità delle offerte; ma per tutti i dettagli seguiteci.

Le offerte di Natale di NordVPN: fino al 63% di sconto sul piano biennale

Nei giorni scorsi le app di NordVPN ricevevano il supporto alla lingua italiana, un aspetto che per alcuni può essere un motivo in più per optare per tale soluzione. Parliamo di un servizio di VPN, disponibile contemporaneamente su 6 dispositivi diversi (telefoni, tablet e computer), che integra uno strumento di protezione anti-malware, un tracker e un ad blocker.

In aggiunta a quanto riportato, servizi inclusi sempre in qualsiasi piano si scelga, sono disponibili poi degli extra che variano a seconda dell’abbonamento. Col piano di NordVPN Plus ci sono in più il password manager multipiattaforma e il data breach scanner; col piano Completo c’è anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato.

Detto questo passiamo ai prezzi delle formule di NordVPN, scontate in occasione delle offerte di Natale:

3,69 euro al mese il piano biennale Standard (55% di sconto)

(55% di sconto) 4,69 euro al mese il piano biennale Plus (55% di sconto)

(55% di sconto) 5,99 euro al mese il piano biennale Completo (63% di sconto)

(63% di sconto) 4,49 euro al mese il piano annuale Standard (45% di sconto)

(45% di sconto) 5,49 euro al mese il piano annuale Plus (48% di sconto)

(48% di sconto) 6,79 euro al mese il piano annuale Completo (59% di sconto)

Se ciò non bastasse ci sono da considerare anche i 3 mesi aggiuntivi gratuiti, oltre ai classici 30 giorni di prova. Tutti i dettagli e le informazioni per approfittarne subito li trovi nel link che segue:

