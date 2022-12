Huawei è uno dei produttori di smartphone che sono capaci di garantire agli utenti un comparto imaging di grande qualità e Huawei Mate 50 Pro ne è l’ennesima conferma.

Almeno ciò è quanto emerge dai test condotti dallo staff di DxOMark con la fotocamera frontale dello smartphone di Huawei, che è riuscito a conquistare il primo posto della classifica dedicata.

Ricordiamo che Huawei Mate 50 Pro può contare su un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 256 GB o 512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e sensore tele periscopico da 64 megapixel (f/3.5 con OIS, zoom ottico 3,5x e digitale 100x), una fotocamera anteriore da 13 megapixel (f/2.4 con 3D ToF e riconoscimento facciale 3D) e una batteria da 4.700 mAh.

La fotocamera frontale di Huawei Mate 50 Pro conquista DxOMark

Lo staff di DxOMark ha deciso di mettere alla prova la fotocamera frontale dello smartphone di Huawei, che è riuscito ad ottenere 147 punti per le foto e 143 punti per i video, per un risultato complessivo di 145 punti, grazie al quale ottiene il primo posto della classifica Selfie insieme ad Apple iPhone 14 Pro, lasciandosi alle spalle Huawei P50 Pro (con 144 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la tonalità della pelle nelle foto, la qualità dell’esposizione e della gamma dinamica sia nelle foto che nei video, il livello di rumore, la messa a fuoco dei soggetti, il bilanciamento del bianco e la profondità di campo nei video.

Tra gli aspetti che invece non hanno convinto i tester vi sono artefatti nei video, rumore e mancanza di dettagli nei video in condizioni di scarsa illuminazione, la tonalità della pelle in controluce e un basso livello di contrasto nei video.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark con la fotocamera frontale di Huawei Mate 50 Pro seguendo questo link.

