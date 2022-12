OPPO prosegue senza sosta il lavoro di aggiornamento dei propri dispositivi alla ColorOS 13, la propria interfaccia personalizzata basata su Android 13. Il produttore ha già rilasciato la nuova versione sui propri top di gamma OPPO Find X5 e Find X5 Pro un paio di mesi fa, peraltro con leggero anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Ebbene, in linea con le tempistiche comunicate nella roadmap di aggiornamento dei propri smartphone e tablet nel mese di dicembre, i primi dispositivi a ricevere la nuova iterazione della ColorOS sono OPPO Reno 5 Pro 5G e Reno6 Pro 5G, purtroppo, per adesso, solo in Cina.

La ColorOS 13 continua a sbarcare su un numero crescente di smartphone OPPO

L’aggiornamento ad Android 13 sbarcherà anche sulle Limited Edition dei dispositivi: Reno5 Pro 5G Artist e Reno6 Pro 5G Detective Conan Limited Edition.

Presentato ufficialmente durante nel mese di agosto in occasione della OPPO Developer Conference 2022, il nuovo sistema operativo va a rinfrescare l’interfaccia OPPO pur mantenendone le funzionalità chiave. Tra le novità di rilievo citiamo l’Aquamorphic Design: il nuovo stile grafico del produttore cinese che integra una nuova palette di temi, font e animazioni rese possibili grazie al Quantum Animation Engine 4.0.

Oltre al nuovo design dell’interfaccia, l’aggiornamento porta in dote numerose migliorie alla fluidità del sistema operativo nonché tutte like novità introdotte in Android 13.

Stando al programma di aggiornamenti previsto per dicembre, nel corso del mese la ColorOS 13 dovrebbe sbarcare a breve anche su OPPO Reno7 SE 5G, OPPO Reno8 Pro 5G per poi raggiungere anche OPPO Reno5 Pro 5G e OPPO A95 5G negli ultimi giorni del mese.

Così come la roadmap di rilascio della nuova versione del sistema operativo, come anticipato, il suddetto aggiornamento per Reno5 Pro 5G e Reno6 Pro 5G è disponibile solo in Cina. La speranza è che OPPO riesca a diffondere i propri programmi per gli aggiornamenti anche in Europa e che possa rilasciare in tempi rapidi la ColorOS 13 anche per i dispositivi commercializzati nel vecchio continente.

Potrebbe interessarti anche: Samsung non si dà tregua e aggiorna altri 10 Galaxy tra smartphone e smartwatch