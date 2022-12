Samsung non si sta riposando un secondo, visto anche l’obiettivo di terminare la distribuzione di Android 13 entro la fine dell’anno. In queste ore sono in rollout aggiornamenti per diversi altri prodotti: da un lato abbiamo Samsung Galaxy M32 e Galaxy F22 che stanno ricevendo proprio la One UI 5.0, dall’altro Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e che accolgono nuove patch di sicurezza. In più ci sono Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, che ottengono un nuovo update. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Android 13 Samsung Galaxy M32 e Galaxy F22

Partiamo dagli aggiornamenti più consistenti, che questa volta riguardano Samsung Galaxy M32 e Galaxy F22. Il primo segue a distanza di qualche giorno il fratello 5G e riceve Android 13 con la One UI 5.0 attraverso il firmware M325FXXU4CVK6. L’ultima distribuzione del robottino è in arrivo anche su Galaxy F22 con il firmware E225FXXU4CVK4. Stranamente le patch di sicurezza per entrambi sono quelle di ottobre 2022, dunque leggermente più datate rispetto al solito. Il rollout è partito dall’India, ma si allargherà nei prossimi giorni.

Le novità sono sostanzialmente quelle che stiamo conoscendo in queste ultime settimane ricche di update: parliamo di un rinnovamento generale del sistema (senza stravolgimenti), con nuove possibilità di personalizzazione (tavolozze dei colori più complete, temi dinamici, icone più ampie), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Android 13 è già arrivato da diverse settimane sulla serie Samsung Galaxy S21, ma quest’oggi è in distribuzione un ulteriore aggiornamento. Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra stanno accogliendo le patch di sicurezza di dicembre 2022 a partire dalla Svizzera con i firmware G99*BXXU5DVKF. Sono state corrette le tante vulnerabilità scovate di recente: secondo il bollettino diffuso qualche giorno fa, dovrebbero essere più di 90 in tutto, comprese quelle riguardanti nello specifico gli smartphone di Samsung.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e

Aggiornamento simile in arrivo per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e. Il trio di smartphone sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2022 attraverso i firmware G97*FXXSGHVL1. La distribuzione riguarda diversi Paesi europei, compresa l’Italia e la Svizzera. Anche qui le vulnerabilità corrette sono più di 90 e sono quelle indicate nel consueto bollettino diffuso dal produttore. Non sembrano essere state integrate nuove funzionalità: purtroppo la gamma Galaxy S10 non dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 13, fatta eccezione per il modello Lite, uscito successivamente ai “fratelli”.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic

Chiudiamo con Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic, che stanno ricevendo anche in Italia l’aggiornamento alla versione XXU1GVK1. Le novità includono l’aggiunta di un quadrante, denominato Quadrante Palla, e qualche miglioramento di stabilità e affidabilità legato alle notifiche e al comportamento generale del dispositivo. Non sembrano essere stati introdotti ulteriori cambiamenti a bordo del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy M32, Galaxy F22, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy Watch4

Gli aggiornamenti sopra descritti potrebbero non essere ancora disponibili per tutti i possessori, ma potete fare un tentativo. Per cercare i nuovi update via OTA di Samsung Galaxy M32, Galaxy F22, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Per aggiornare Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic potete invece passare attraverso l’app Galaxy Wearable installata sul vostro smartphone: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa“. Nel caso non siate riusciti a trovare i nuovi update potete sempre riprovare dopo qualche ora.

grazie a Domenico T. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy Watch4

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A33 5G