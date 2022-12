Per gli utenti italiani lo smartphone è un membro della famiglia. Quest’affermazione, che potrebbe trovare d’accordo molti lettori, emerge da uno studio condotto da Swappie, noto store specializzato nell’acquisto e nella vendita di smartphone ricondizionati, da Kanter. Secondo i risultati dello studio, lo smartphone ha conquistato sempre più spazio nelle famiglie italiane in questi ultimi anni. Ecco i dettagli completi.

Lo smartphone è oramai un membro delle famiglie degli italiani

La ricerca condotta da Kanter per conto di Swappie evidenzia come il 42% degli italiani utilizza lo smartphone sia per lavoro che per il tempo libero. Da notare, inoltre, che quasi 1 italiano su 2 lo utilizza per controllare le e-mail e per rispondere alle chat di gruppo. È alto anche l’utilizzo dei social network: secondo la ricerca, infatti, il 41% degli utenti utilizza lo smartphone per controllare i propri canali social.

Tra gli elementi più interessanti che emergono dalla ricerca c’è la frequenza d’uso dello smartphone da parte degli italiani. Più di un terzo degli intervistati, infatti, dichiara di controllare lo smartphone tra le 5 e le 10 volte in un’ora. Ben il 76%, inoltre, conferma di utilizzarlo per visualizzare contenuti di intrattenimento e il 57% per prenotare viaggi per il prossimo futuro.

Lo smartphone è anche irrinunciabile. Pur di non rinunciare allo smartphone, infatti, il 22% della popolazione ha dichiarato che preferirebbe smettere di andare a cena fuori mentre il 18% rinuncerebbe a fare attività fisica e solo il 12% rinuncerebbe a viaggiare. Da notare, inoltre, che il dispositivo è un valido supporto per gli acquisti online con il 61% degli italiani che lo utilizza per completare gli acquisti.

Elena Garbujo, Country Manager Italia di Swappie, dichiara: “Gli smartphone svolgono un ruolo sempre più centrale nella vita degli italiani, distanziandosi dall’essere semplici device e diventando sempre più simili a un amico. Che sia per il lavoro, per il tempo libero o anche solo per facilitare le attività quotidiane, questo dispositivo elettronico è diventato senza dubbio un alleato a cui gli italiani non possono rinunciare’‘

Ricordiamo che Swappie promuove l’economia circolare nel settore degli smartphone mettendo a disposizione degli utenti una piattaforma online che acquista, ricondiziona e vende iPhone offrendo a tutti gli utenti la possibilità di vendere facilmente il proprio vecchio dispositivo, garantendogli una seconda vita.

