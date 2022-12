Nei prossimi mesi OnePlus dovrebbe presentare la serie OnePlus 11, che dovrebbe comprendere almeno due smartphone: oltre al modello di fascia alta, infatti, il colosso cinese dovrebbe lanciare anche un telefono di fascia medio-alta, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di OnePlus 11R.

Nelle scorse ore sono emersi in Rete interessanti dettagli su tale device, il cui nome in codice dovrebbe essere Udon e che pare sia già in fase di test.

In particolare, è stata pubblicata una foto che ci mostra una piccola parte della scocca di un suo prototipo e ci conferma alcune delle caratteristiche che lo smartphone dovrebbe vantare (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento di OnePlus 11R

Il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e dovrebbe poter contare su un ampio display Fluid AMOLED curvato con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+, un foro in alto al centro per la fotocamera frontale e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Per quanto riguarda la RAM, il produttore cinese userà moduli con tecnologia LPDDR5 e probabilmente il quantitativo minimo sarà di 8 GB.

La foto pubblicata nelle scorse ore ci conferma che il prototipo è provvisto di una tripla fotocamera posteriore (con un design che ricorda quelli di OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T) e che sulla parte laterale della scocca il produttore ha incluso uno slider meccanico per il silenziamento delle notifiche.

Il sensore primario dovrebbe essere un Sony IMX766 da 50 megapixel e dovrebbe essere accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore da 2 megapixel. Frontalmente lo smartphone dovrebbe vantare un sensore da 16 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare una batteria da 5.000 mAh (probabilmente con supporto alla ricarica rapida a 150 W) e un trasmettitore IR.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.