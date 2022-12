Si espande la disponibilità di Google Wallet, il servizio di Google che consente di effettuare pagamenti utilizzando il sensore NFC del proprio dispositivo. Con il nuovo aggiornamento, infatti, Google Wallet è ora disponibile su due nuovi smartwatch Fitbit. I possessori di Fitbit Sense 2 e Versa 4 possono ora sfruttare la versatilità del servizio per pagare direttamente con il proprio smartwatch, dopo aver registrato una delle carte abilitate al servizio. Ecco i dettagli in merito alle novità in arrivo per i dispositivi Fitbit:

Google Wallet è disponibile su Fitbit Sense 2 e Versa 4 da questa settimana

Da questa settimana, è possibile utilizzare Google Wallet anche su Fitbit Sense 2 e Versa 4. Grazie all’applicazione, quindi, si potrà pagare, sfruttando il servizio di Google, direttamente con lo smartwatch e con la propria carta di pagamento (se supportata). Il supporto era già stato annunciato nelle scorse settimane ma ora è arrivato ufficialmente anche in Italia, garantendo agli utenti italiani un’opzione in più per i pagamenti contactless.

Per i dispositivi Fitbit che non supportano Google Wallet, invece, continua ad essere possibile sfruttare Fitbit Pay come soluzione per i pagamenti dal proprio wearable. Ricordiamo che la gamma Fitbit è particolarmente articolata e comprende svariati dispositivi in tutte le fasce di prezzo. Il Fitbit Sense 2 ed il Fitbit Versa 4, oggi rispettivamente in offerta a 249 euro su Amazon e a 199 euro sempre su Amazon, sono al vertice della gamma del brand di Google.

Ricordiamo, infine, che per poter sfruttare Google Wallet e il servizio di pagamento Google Pay è necessario avere una carta di pagamento che supporta tale servizio. Attualmente, un gran numero di banche supporta il sistema di pagamento di Google con carte di credito, di debito e prepagate. Per visualizzare l’elenco completo delle banche supportate potete fare riferimento al sito ufficiale di Google Pay.

