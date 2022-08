Il team di Google ha deciso di lanciare l’app Google Wallet in occasione dell’edizione 2022 di Google I/O e nelle settimane successive ha lavorato per iniziare a metterla a disposizione di tutti gli utenti.

L’idea del colosso di Mountain View è quella di arrivare a sostituire il portafoglio fisico con quello digitale: in sostanza, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di prendere qualsiasi tipo di carta, coupon o biglietto e caricare tali documenti in Google Wallet.

Stando a quanto reso noto da Mishaal Rahman su Twitter nelle scorse ore, il team di Google potrebbe avere compiuto un importante passo in avanti verso l’obiettivo che si è prefissato.

Un’importante novità per Google Wallet

Almeno ciò è quanto emerge da alcune stringhe scovate nel codice della versione 22.31.12 di Google Play Services, secondo le quali gli utenti avranno la possibilità di “volare attraverso TSA solo con il tuo telefono”, aggiungendo il proprio documento di identità o la patente di guida in Google Wallet e presentandolo a “punti di controllo TSA selezionati”.

Pare, tuttavia, che gli utenti per sfruttare tale possibilità debbano fare parte del programma TSA PreCheck, ossia un sistema che consente a viaggiatori pre-selezionati e a basso rischio di passare attraverso i controlli di sicurezza in modo molto più veloce (richiede, pertanto, che venga compilata un’apposita domanda, che questa venga approvata e che l’utente si rechi personalmente in un luogo fisico per la conferma).

Inoltre, tale programma non è disponibile in tutti gli aeroporti e il vantaggio è limitato agli Stati Uniti e ciò in quanto, una volta che si lasciano gli USA, TSA PreCheck non sarà utilizzabile (e, di conseguenza, verrà meno il vantaggio di sfruttare Google Wallet).

In sostanza, si tratta soltanto di un primo passo verso l’obiettivo perseguito dal colosso di Mountain View ma prima che Google Wallet possa realmente consentire di mettere da parte i documenti “fisici” sarà necessario che venga elaborato e approvato uno standard universale per i documenti digitali, ossia un sistema che consenta davvero di muoversi tra vari Paesi con il solo portafoglio virtuale.