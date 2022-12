Reduci da un Black Friday deludente ancora non siete riusciti a cambiare il vostro smartphone? Nessun problema, ci pensano le offerte di natale a risolvere. In queste ore infatti sono disponibili in offerta 3 smartphone che definire best buy è quasi riduttivo, rappresentano infatti il meglio di ciò che potete acquistare in relazione al rapporto qualità prezzo. Vediamoli più nel dettaglio insieme ai relativi punti a loro favore rispetto agli altri.

Samsung Galaxy S21 FE a 399 euro invece di 769 euro

È stato proposto in offerta alcuni mesi fa allo stesso prezzo dopodiché è risalito sopra i 500 euro senza più calare, fino ad oggi. MediaWorld infatti lo ripropone finalmente al minimo storico e rappresenta un’occasione ghiotta che terminerà il 18 dicembre.

Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone decisamente completo in quanto è un vero e proprio top di gamma: dispone di un display Dynamic AMOLED 2X Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W, alla ricarica wireless a 15 W e alla ricarica wireless inversa. È inoltre dotato di un sensore frontale da 32 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (con ottica standard, OIS, Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (campo visivo da 123° e apertura f/2.2), sensore teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS) e apertura f/2.4. Dai un occhio alla scheda tecnica completa.

Preferiscilo rispetto alle altre due proposte per:

supporto software di lunga durata (riceverà a breve Android 13 e altri 3 aggiornamenti di Android, e altri 4 anni di patch di sicurezza);

certificazione contro acqua e polvere IP68;

modalità desktop Samsung DeX integrata;

ricarica wireless.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE a 399 euro da MediaWorld

Xiaomi 11T Pro a 389 euro invece di 699 euro

La proposta di casa Xiaomi è interessante per gli stessi motivi dello smartphone precedente: un top di gamma della generazione precedente offerto a un prezzo da medio di gamma. L’offerta riguarda Xiaomi 11T Pro ed è disponibile solo da Unieuro che lo propone infatti a 379 euro (codice sconto di 10€: PAYPALXMAS) invece di 699 euro. Dispone dello stesso processore di S21 FE ovvero il Qualcomm Snapdragon 888, ma affiancato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, aspetto importante se deciderete di registrare video fino alla risoluzione di 8K essendone capace. Il Display è AMOLED a 120Hz e di fatto ha la diagonale più grande del lotto: 6,67 pollici, perfetto per la multimedialità anche grazie agli altoparlanti curati da Harman Kardon a 24-bit. Il comparto foto dispone di un sensore principale da 108 megapixel f/1.8, una ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel, la fotocamera frontale invece è da 16 megapixel. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida fino a 120W, da 0 a 100% in soli 17 minuti circa, non supporta invece la ricarica wireless. Ulteriori informazioni nella scheda tecnica.

Aspetti più critici sono l’assenza del sensore di prossimità e un supporto software più limitato rispetto a Galaxy S21 FE.

Preferiscilo rispetto alle altre due proposte per:

quantitativo di memoria interna da 256GB;

ricarica rapida cablata a 120W.

Acquista Xiaomi 11T Pro a 379 euro (coupon: PAYPALXMAS) da Unieuro

OPPO Reno6 Pro a 385 euro invece di 599 euro

Rispetto agli altri due smartphone questo è l’unico ad essere un “semi top di gamma”, seppur nella pratica sia letteralmente paragonabile ad un top. In termini di dimensioni è una via di mezzo tra S21 FE, il più “compatto”, e Xiaomi 11T Pro; dispone di un display AMOLED da 6,55” con risoluzione FHD+ e 90 Hz di refresh rate, mentre il processore è il Qualcomm Snapdragon 870 con 256GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Il comparto fotografico è il più interessante fra i tre: sensore principale 50 megapixel f/1.8, teleobiettivo 3x da 13 megapixel f/2.4, ultrangradangolare da 16 megapixel f/2.2 e sensore macro da 2 megapixel. La selfie cam invece è da 32 megapixel. Dispone poi di una batteria da 4500 mAh a ricarica veloce a 65W ma non la ricarica wireless.

È uno smartphone molto simile al OPPO Find X3 Neo con un feedback di vibrazione migliore, un design rinnovato e un processore più recente. Ulteriori informazioni nella scheda tecnica.

Aspetto più critico è il supporto software limitato, si aggiornerà infatti ad Android 13 ma, salvo novità, non è garantito l’arrivo di Android 14.

Preferiscilo rispetto alle altre due proposte per:

quantitativo di memoria interna da 256GB e RAM da 12 GB;

comparto fotografico superiore a Xiaomi 11T Pro e di poco anche a S21 FE;

durata della batteria.

Acquista OPPO Reno6 Pro a 385 euro su eBay