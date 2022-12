Un paio di giorni fa, Google ha rilasciato l’aggiornamento di dicembre per i propri smartphone Pixel supportati ma anche per il proprio smartwatch Pixel Watch, che ha ricevuto così il primo vero aggiornamento software.

Sebbene l’aggiornamento sia stato rilasciato, si tratta di un rilascio graduale e quindi potrebbe non essere ancora arrivato sul vostro dispositivo; poco male, c’è un trucco per forzare e velocizzare l’aggiornamento che, una volta installato, porterà sul vostro due nuovi tile interessanti, uno relativo all’app meteo e uno relativo all’app Contatti.

Ancora niente aggiornamento di dicembre? Ecco come forzarlo su Google Pixel Watch

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Google Pixel Watch ha ricevuto l’aggiornamento di dicembre che ha portato sul primo smartwatch Made by Google diverse novità.

Tuttavia, trattandosi di un rilascio graduale, l’aggiornamento potrebbe ancora non essere arrivato al vostro dispositivo; niente panico, c’è un modo davvero semplice per forzare la mano, scaricando e installando immediatamente il pacchetto OTA per Wear OS. Il metodo che stiamo per illustrarvi sembra funzionare su qualsiasi dispositivo.

Per farlo, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” e, nella schermata che dice “Il tuo orologio è aggiornato” bisognerà ripetutamente (lentamente o in rapida successione) effettuare dei tap sull’icona dell’orologio con la spunta. Dopo alcuni secondi, la schermata si aggiornerà e il vostro Pixel Watch inizierà il download dell’aggiornamento.

Praticamente, è come se l’icona dell’orologio con la spunta facesse le veci del pulsante “Cerca aggiornamenti” presente sugli smartphone della gamma Pixel; pertanto, sarebbe molto più intuitivo se Google aggiungesse un pulsante analogo anche sul proprio smartwatch.

Un altro consiglio per velocizzare ulteriormente le cose è disabilitare il Bluetooth sul vostro Pixel Watch, in modo da forzare la connessione a internet diretta (tramite Wi-Fi) e far sì che il pacchetto OTA venga scaricato in pochi minuti.

Segnaliamo inoltre che, fin tanto che lo smartwatch abbia una carica residua abbondantemente superiore al 50%, non sarà necessario posizionarlo sulla basetta di ricarica per effettuare l’aggiornamento; tuttavia, vale la pena di ricordare che Google raccomanda di posizionare Pixel Watch sulla basetta di ricarica per effettuare un aggiornamento, dal momento che il processo di aggiornamento va a mangiare un buon 10% di autonomia.

Google porta sul proprio smartwatch due nuovi riquadri

Annunciati come parte del Pixel Feature Drop di Dicembre, due nuovi tile (riquadri) stanno arrivando sul Google Pixel Watch: il primo, mostra a colpo d’occhio quando il sole sorge e tramonta; il secondo, mostra a colpo d’occhio i contatti preferiti dell’utente.

“Sun” Tile

Questo riquadro fa parte dell’app Meteo; è caratterizzato dalla presenza della dicitura “Alba” o “Tramonto” accompagnata dall’orario in cui si verifica l’evento in alto, da un conto alla rovescia verso l’alba o il tramonto nella parte centrale e da una fascia che mostra la posizione del sole durante il giorno ed è vuota la notte nella parte inferiore. Toccando il riquadro, si apre l’app Meteo di Wear OS 3 in una nuova sezione; con il riquadro, arrivano quindi nuove informazioni sulla lunghezza della notte/del giorno e su quando si verificherà la prossima alba o il prossimo tramonto. Sembra che il riquadro stia raggiungendo i Pixel Watch dopo l’aggiornamento di dicembre ma, sulla carta, dovrebbe arrivare lato server.

“Favorite contacts” tile

Tanto i Pixel Watch che eseguono l’aggiornamento di dicembre quanto quelli che eseguono il vecchio software datato 1 luglio 2022 stanno ricevendo il nuovo riquadro dei contatti preferiti; esso si sincronizza con l’app Contatti Google dello smartphone e mostra fino a cinque contatti preferiti.

Alla fine del mese, poi, dovrebbe arrivare un aggiornamento per l’app Google Keep che renderà il feed delle note più ricco di informazioni sui dispositivi aggiornati a Wear OS 3.

