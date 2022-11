Dopo la fase di test nella versione beta dell’applicazione in questione, il team di sviluppo di WhatsApp ha iniziato il rilascio della funzione Messaggia a te stesso per tutti gli utenti Android e iOS.

Ora tutti potranno inviarsi un messaggio da soli su WhatsApp

Come già detto la funzione è stata in test nella versione beta di WhatsApp per qualche tempo, e ora inizia ad essere rilasciata per tutti gli utenti; proprio come accadeva nella versione di test, aprendo la rubrica dell’applicazione potrete notare, sotto le voci Nuovo gruppo e Nuovo contatto, la vostra immagine profilo.

Cliccando su questa potrete avviare una chat con voi stessi, non si tratta di una novità assoluta, senza tirare in ballo Telegram (che ne è dotata da parecchio tempo), anche sull’app di WhatsApp era possibile sfruttare questa funzione per vie traverse. Ad ogni modo la funzione è in fase di rilascio per tutti gli utenti, dunque potrebbe volerci un po’ prima che possiate visualizzarla; l’utilità è relativa e dipende dalle abitudini del singolo utente, se infatti può essere utilizzata per salvare degli appunti, dei link o delle note vocali, sono tutte operazioni che probabilmente svolgete già con app quali Google Keep o simili.

