Nelle scorse settimane, in concomitanza del rilascio della One UI 5 basata su Android 13 per la serie Galaxy S22, Samsung aveva annunciato l’arrivo di nuovi aggiornamenti per i moduli di Good Lock, la suite proprietaria del produttore sudcoreano composta da app e moduli grazie alle quali personalizzare l’esperienza utente e le funzionalità del proprio dispositivo Samsung.

I suddetti annunci si sono poi rivelati veritieri grazie all’arrivo di moduli e app come Camera Assistant, Dropship e RegiStar i quali sono immediatamente entrati nelle grazie degli utenti per la loro utilità e convenienza. Ebbene, oggi il produttore arricchisce la famiglia di applicazioni di Good Lock grazie all’arrivo di Galaxy to Share. Vediamo di cosa si tratta.

Arriva Galaxy to Share, il modulo per condividere le impostazioni Good Lock tra dispositivi

La nuova aggiunta, in arrivo con la versione 1.0.22.0, introduce una funzione divenuta sempre più richiesta all’aumentare dei moduli Good Lock ossia la possibilità di memorizzare e condividere le impostazioni personalizzate delle varie app Good Lock con altri dispositivi Samsung.

L’utilità di tale funzione è presto detta poiché consentirebbe di condividere le proprie impostazioni Good Lock con amici dotati della suite o con altri dispositivi Samsung in nostro possesso in modo da mantenere un’esperienza utente omogenea su ognuno di essi.

È bene specificare che Galaxy to Share non viene lanciato come un modulo indipendente bensì come aggiornamento di Good Lock stessa dunque si applicano le stesse restrizioni regionali dell’applicazione la quale, ancora oggi, non è disponibile in molti Paesi.

Galaxy to Share, attualmente, supporta la condivisione delle impostazioni dei seguenti moduli e applicazioni Good Lock: Keys Cafe, Theme Park, LockStar, NavStar, MultiStar, QuickStar, ClockFace, Home Up, One Hand Operation+ e Sound Assistant. Assente dalla lista Camera Assistant anche se, quasi sicuramente, verrà aggiunta da Samsung nei prossimi aggiornamenti.

Come anticipato, il modulo Galaxy to Share non è disponibile come applicazione a sé sul Samsung Galaxy Store bensì per provarlo sarà necessario attendere il relativo aggiornamento di Good Lock sul proprio dispositivo Samsung.

