Finora Google non ha reso disponibili alcune delle sue app principali per Wear OS, nemmeno con il rilascio di Pixel Watch, ma ora sembra che la società abbia deciso di metterle a disposizione sul suo smartwatch.

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Google sta pianificando di offrire più delle sue app per Wear OS e in particolare per Pixel Watch. Tra le più importanti ci sarebbero Gmail e Google Calendar, finora disponibili solo in una versione ridotta.

Ad esempio, la posta di Gmail è interamente gestita dalle notifiche e il calendario permette di creare nuovi appuntamenti solo tramite Google Assistant.

Google Calendar e Gmail offriranno un’esperienza completa su Pixel Watch

Secondo quanto riportato da 9To5Google, le app specifiche Google Calendar e Gmail per Wear OS sono attualmente in fase di test su Pixel Watch e offriranno un’esperienza d’uso completa.

Al momento non sono disponibili immagini delle nuove app Google Calendar e Gmail per Wear OS, inoltre non è ancora chiaro se sarà possibile creare eventi o email.

Il tanto atteso Google Pixel Watch è stato criticato per la mancanza di alcune app Google fondamentali, ma sembra che l’azienda stia lavorando per renderle disponibili al più presto, magari con il prossimo Pixel Feature Drop atteso a dicembre.

