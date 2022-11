Vi abbiamo già parlato qualche mese fa dell’iniziativa di Samsung in collaborazione con iFixit, che prevedeva la possibilità per gli utenti (attualmente solo americani) di acquistare parti di ricambio per il proprio smartphone Samsung, provvedendo in autonomia alle riparazioni. Ora l’azienda ha depositato una domanda per un nuovo marchio, inerente all’iniziativa di cui sopra; vediamo di cosa si tratta.

Samsung potrebbe lanciare l’app Self Repair Assistant per guidare gli utenti nelle riparazioni fai da te

La domanda in questione indica come Samsung stia lavorando ad un’apposita applicazione, il cui scopo dovrebbe essere quello di aiutare gli utenti nel corso delle riparazioni autonome degli smartphone del brand; invece che recarsi sul sito iFixit per reperire le guide necessarie, gli utenti potrebbero avere a disposizione tutto nell’app Self Repair Assistant.

Nella domanda l’applicazione viene descritta come un “software applicativo per telefoni cellulari per l’auto installazione e l’auto manutenzione di smartwatch, tablet, telefoni cellulari e auricolari, per fornire servizi di consulenza e informazione relativi all’auto installazione e all’autoriparazione”.

Partendo dal presupposto che la sola presenza della domanda non si tradurrà per forza di cose in un’applicazione concreta, è curioso notare come nei piani dell’azienda siano presenti diverse tipologie di dispositivi associati alle riparazioni fai da te; attualmente infatti il programma di cui sopra è limitato agli smartphone della serie Galaxy S20, Galaxy S21 e a Galaxy Tab S7+, la presenza nella descrizione del servizio di smartwatch e auricolari potrebbe rappresentare un’indizio dell’intenzione di Samsung di ampliare notevolmente il programma per le riparazioni fai da te.

L’immagine che vedete qui sopra proviene direttamente dalla domanda di deposito del marchio e, come potete notare, è abbastanza esaustiva; qualora dovesse prendere forma e concretizzarsi in un’app vera e propria sarà sicuramente d’aiuto agli utenti che vogliono cimentarsi nelle riparazioni del proprio smartphone Galaxy in autonomia, snellendo probabilmente la ricerca di indicazioni e guide in merito.

