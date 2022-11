Il Black Friday 2022 non è stato particolarmente scoppiettante, a causa sicuramente del fatto che questo evento non dura più 24-48 ore bensì addirittura 10 giorni. Alcune offerte veramente interessanti sono andate online addirittura l’11 novembre in occasione del Single’s Day. Non sono comunque mancate le sorprese e anzi, come vi abbiamo segnalato prontamente sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech, diversi prodotti hanno toccato nuovi minimi storici.

Così come ogni anno ci sono dei prodotti in particolari che vanno a caratterizzare l’evento e in questo articolo vogliamo raccogliere le 10 offerte più significative ancora disponibili in quanto “la settimana del Black Friday” terminerà il 28 novembre con il Cyber Monday.

Le 10 offerte più significative del Black Friday 2022

Smart Home facile: Echo Dot (5a generazione) con e senza orologio

Chi ancora non si era fatto una casa smart, Echo Dot di 5a generazione ha rappresentato la soluzione più conveniente per accaparrarsi un prodotto recente (è stato annunciato a fine estate 2022) e al tempo stesso di qualità spendendo un prezzo assolutamente onesto. Il prodotto è disponibile in due versioni: con orologio al prezzo di 39,99 euro invece di 69,99 euro, senza orologio al prezzo di 24,99 euro invece di 59,99 euro.

Interessante anche il modello Amazon Echo (4a generazione) con lampadina in regalo a 49,99 euro che ha il vantaggio di avere integrato ZigBee per supportare qualsiasi altro dispositivo smart home (bluetooth), fondamentale per evitare di acquistare un hub a parte.

Lo smartphone per tutti: Google Pixel 6a

Offerto al minimo storico di 340,70 euro, Google Pixel 6a rappresenta lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto “poca spesa tanta resa”. Non è il migliore ma è compatto, han un processore moderno (Google Tensor), un comparto fotografico di qualità grazie a un software ottimizzato, una durata della batteria soddisfacente e verrà supportato per tanti anni lato aggiornamenti. Insomma, rispetto al prezzo di listino di 469 euro, molto più invitante. È disponibile ancora sulla pagina dedicata su Amazon in tutte le colorazioni.

L’ora della ribalta: Samsung Galaxy A53 5G

Fino ad oggi non aveva avuto molto spazio per farsi conoscere, è infatti stato messo in ombra dal precedente modello, Samsung Galaxy A52s 5G, che rappresenta ancora oggi una soluzione attuale e affidabile, a un prezzo più competitivo. In occasione del Black Friday però il prezzo si è allineato e a 299 euro è una scelta corretta per chi vuole più aggiornamenti e più batteria. Rispetto a Pixel 6a è interessante anche per la certificazione contro acqua e polvere IP67. È stato in offerta da MediaWorld (esaurito), su Amazon (esaurito) e da Unieuro a 299 euro invece di 469 euro. Last minute è disponibile anche su eBay a 289€.

Idea regalo: Samsung Galaxy Watch4 Nero o Rosa

Un’ottima idea regalo per lui o per lei, Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm viene offerto a un prezzo davvero stracciato da Unieuro. Si tratta di uno smartwatch con sistema operativo Android (Wear Os) quindi assolutamente completo: conta-passi, battito cardiaco, ossigenazione del sangue, monitoraggio del sonno e delle calorie, monitoraggio automatico di attività sportive o fitness. Poi c’è la componente smart ovvero si collega allo smartphone e permette di ricevere, leggere e rispondere alle notifiche direttamente dall’orologio. Disponibile a 119 Euro invece di 199 Euro nella colorazione Nera e nella colorazione Gold (rosa).

Sempre utile: Microsoft Office 365 da 12 mesi o 27 mesi

Uno di quei prodotti sempreverdi è Microsoft Office 365, ovvero l’abbonamento al pacchetto di office (Word, Excel, etc.). Si trova infatti in sconto su Amazon al prezzo di 49,99 euro invece di 99,98 euro nella versione da 12 mesi, oppure a 92,98 euro invece di 198 euro nella versione di 27 mesi (ovvero sconto + 3 mesi in regalo).

Qualità prezzo al vertice: MSI Modern 15

MSI Modern 15 è un notebook veramente moderno e proposto a un ottimo prezzo. Il suo cuore pulsante è un i7-1195G7 affiancato da 512GB di SSD M.2 PCIe 3.0 e 8 GB di memoria RAM DDR4. Rilevante è la presenza della connettività WiFi 6 e la presenza di Windows 11 pre-installato, due specifiche che sottolineano il fatto di essere un prodotto recente. Viene proposto a 648 euro invece di 899 euro, imperdibile per chi cerca un buon notebook senza svenarsi.

Per le pause relax: Xbox Series S

Stufi di cercare una introvabile PlayStation 5? Microsoft ha la soluzione per voi, anzi ve la porge su un piatto d’argento durante questo Black Friday. La Xbox Series S è stata proposta in queste ore a svariati prezzi, uno più scontato dell’altro. Il minimo storico raggiungo è 229 euro su eBay da un venditore affidabile ma è valida anche la proposta di Comet a 239 euro e di Amazon a 248,99 euro.

Salute sì ma con gusto: Xiaomi Mi Smart Air

Alimentazione sana e fritto non vanno molto d’accordo ed è per questo che ultimamente vanno molto di moda le friggitrici ad aria. Non vi permettono di friggere completamente senza olio ma di utilizzarne una quantità estremamente limitata. Vien da se che una delle offerte più cool di questo Black Friday è la Xiaomi Mi Smart Air offerta a 74,99€ invece di 119€ col codice sconto XIAOMIBF15.

Gaming sul serio: Acer Nitro KG272Sbmiipfx

Un monitor da gaming con risoluzione solo FHD? Sappiate che alcuni pro gamer lo preferiscono per una serie di motivi. Questo Acer Nitro KG272Sbmiipfx rappresenta quindi la soluzione ideale per chi vuole un monitor prestante a un ottimo rapporto qualità prezzo. È da 27” e ha un refresh rate di ben 165 Hz. Disponibile a 16. 9,90 euro invece di 229 euro.

Svago di qualità: Sony BRAVIA XR-55A80J

Vi siete resi conto che la vostra TV ha fatto il suo tempo? Allora è tempo di sostituirla con la Sony BRAVIA XR-55A80J, una Smart TV con Android, o meglio Google TV, con risoluzione 4K HDR e refresh rate a 120 Hz. Disponibile a 999 euro invece di 1299 euro.

Puoi consultare le altre offerte ancora disponibili attraverso le nostre selezioni per categoria:

