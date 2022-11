Sul sito ufficiale HONOR proseguono le offerte del Black Friday 2022. Le proposte hanno iniziato a fare capolino qualche giorno fa, e con l’arrivo del venerdì nero vero e proprio, la casa cinese continua con numerose offerte su smartphone Android e su diversi altri prodotti del suo ecosistema. Andiamo a scoprire le migliori occasioni ancora a disposizione sul sito.

Il Black Friday è arrivato sul sito HONOR: ecco le migliori offerte

Con Amazon che ha deciso di dare il via alle danze con un po’ di anticipo, gli altri non si sono tirati indietro in questi giorni. Oggi però è il 25 novembre 2022, ossia il vero Black Friday, e sul sito HiHonor sono disponibili tante offerte su smartphone Android, ma anche su wearable (come cuffie e smartwatch), sui notebook e non solo, che rimarranno disponibili fino al 30 novembre 2022, salvo esaurimento scorte.

Gli sconti toccano tanti prodotti dell’ecosistema del produttore cinese, tra i quali spiccano gli smartphone HONOR 70 5G e quelli della famiglia HONOR Magic4. Ecco le offerte del Black Friday HONOR per quanto riguarda gli smartphone Android:

Come anticipato, sul sito sono disponibili altri sconti sui prodotti dell’ecosistema HONOR. Tra questi vale la pena citare:

Per scoprire tutte le offerte del Black Friday di HONOR è sufficiente seguire il link qui sotto. Più in basso potete consultare le pagine dedicate alle varie categorie di offerte di questo venerdì nero, ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per non perdervi nessuna occasione (anche durante il resto dell’anno).

Tutte le offerte del Black Friday HONOR

Offerte per categoria