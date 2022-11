Google “anticipa” Amazon e lancia le offerte del Black Friday sul proprio negozio online ufficiale. Sul Google Store sono già disponibili diversi sconti sui prodotti della casa di Mountain View, tra smartphone Android, prodotti per la smart home e non solo: andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti da cogliere al volo.

Le offerte del Black Friday del Google Store sono già disponibili

Google lancia quest’oggi le offerte del Black Friday sullo Store ufficiale: gli sconti sono già attivi nel momento in cui stiamo scrivendo e continueranno ad esserlo fino alle 23:59 di lunedì 28 novembre 2022, data che corrisponde al Cyber Monday. Nonostante ci siano 12 giorni di tempo per approfittarne, il nostro consiglio è quello di non attendere troppo, visto che c’è sempre il rischio di imbattersi in un doloroso esaurimento scorte.

Che stiate cercando un nuovo smartphone della linea Pixel, oppure un prodotto per rendere ancora più intelligente la vostra casa smart, le offerte del Black Friday Google potrebbero fare al caso vostro. Prima che scorriate la lista alla ricerca degli ultimi arrivati, Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, vi anticipiamo noi: purtroppo non rientrano tra i dispositivi in promozione (almeno per ora).

Ecco le proposte del venerdì nero del Google Store:

Google Pixel 6a a 349 euro (anziché 459 euro)

Google Pixel Buds Pro a 189 euro (anziché 219 euro)

Nest Doorbell (a batteria) a 149,99 euro (anziché 199,99 euro)

Nest Protect a 119 euro (anziché 129 euro)

Google WiFi a 89,99 euro (anziché 99,99 euro)

Nest Cam (con cavo) a 69,99 euro (anziché 99,99 euro)

Nest Hub 2a gen a 59,99 euro (anziché 99,99 euro)

Chromecast con Google TV 4K a 54,99 euro (anziché 69,99 euro)

Chromecast con Google TV (HD) a 29,99 euro (anziché 39,99 euro) – fino al 31 dicembre 2022

Nest Mini a 24 euro (anziché 59 euro)

Per scoprire le offerte del Black Friday direttamente sul Google Store o procedere all’acquisto potete seguire questo link. Fateci sapere se siete riusciti a trovare il prodotto che stavate cercando. Per altre offerte del Black Friday potete consultare e salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate qui in basso, che suddividono gli sconti per categoria. Non dimenticate il nostro canale Telegram Prezzi.tech, con il quale potete restare sempre aggiornati sulle occasioni più interessanti del momento.

