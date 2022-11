Negli ultimi giorni si è parlato non poco del prossimo Google Pixel 7a, che potrebbe consentire al produttore di tornare a fare la voce grossa nella fascia media del mercato, tuttavia il presente è ancora tutto dei top di gamma Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, che sono finiti ancora una volta tra le mani del team di DXOMARK, che ha provveduto a testare la fotocamera del modello meno costoso e la batteria di entrambi. Se da una parte il primo test ha regalato a Google una bella soddisfazione, gli altri due hanno guadagnato a Big G una bella tirata d’orecchi.

Questi nuovi test, dunque, analizzano altri comparti importantissimi dei due Pixel e si pongono sulla scia di quelli già visti in relazione alla fotocamera di Pixel 7 Pro e al display di entrambi i modelli.

Google Pixel 7 ha la miglior fotocamera nella sua fascia di prezzo

Il 2022 del mercato degli smartphone è stato contraddistinto da un aumento importante dei prezzi, pertanto la mossa di Google di lanciare i nuovi Pixel 7 agli stessi prezzi di listino dei modelli precedenti ha stupito non poco. Una conseguenza ulteriore di ciò è che soprattutto Pixel 7 si trova a competere con modelli che gli sono inferiori, diventando un modello estremamente facile da consigliare. Il test della fotocamera di Google Pixel 7 pubblicato da DXOMARK rappresenta una chiara dimostrazione della validità del prodotto e della sua appetibilità nel segmento di riferimento.

Google Pixel 7, con la sua doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, si è visto assegnare un punteggio complessivo di 140 punti e più in dettaglio: 145 punti per la parte foto, 70 per il bokeh, 72 per l’anteprima, 106 per lo zoom e 143 punti per la parte video. Lo smartphone ha ben figurato in tutti gli scenari di utilizzo, ovvero all’aperto, in interna, con poca luce e in ritratti e foto e video di gruppo. Pixel 7 è il migliore della categoria per la resa cromatica e si fa apprezzare per la resa del colore della pelle in qualsiasi condizione di luce. Per il resto, troviamo pregi in perfetto stile Google — esposizione, gamma dinamica, autofocus rapido e preciso, buona resa dei contrasti e buon dettaglio — e difetti comuni come rumore nelle zone d’ombra in presenza di forti contrasti o con poca luce e qualche artefatto.

Nel complesso, lo smartphone si piazza decimo nella classifica Global Ranking e primo in quella High-End Ranking. Tutta la prova è visibile a questo link.

Le batterie di Google Pixel 7 e 7 Pro non entusiasmano

Il team di DXOMARK ha messo alla prova anche il comportamento della batteria dei due modelli della serie Pixel 7 e ne ha ricavato una doppia delusione.

Partendo da Google Pixel 7, il modello offre una batteria da 4.355 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 W. Il punteggio complessivo ottenuto è di 98 punti, con 93 punti per autonomia, 103 per ricarica e 101 per efficienza. Tra i dati principali troviamo: autonomia di 2 giorni, 1 ora per ricaricare l’80%, 2 ore per una ricarica completa. Se il caricabatterie consuma poco a smartphone completamente carico e l’autonomia in gioco è buona, non può dirsi lo stesso per quella in chiamata e con musica in streaming; inoltre la ricarica wireless è piuttosto lenta e il recupero di autonomia con 5 minuti di ricarica non entusiasma (2 ore e 43 minuti). Per effetto di ciò, Pixel 7 si piazza alla posizione 89 nel Global Ranking e alla 17 nell’High-End Ranking. Maggiori dettagli qui.

Google Pixel 7 Pro offre la stessa ricarica rapida ma una batteria da 5.000 mAh e strappa un punteggio finale di 102 punti, di cui 105 per autonomia, 102 per ricarica e 92 per efficienza. I dati chiave includono: autonomia di 2 giorni e 3 ore, 1 ora e 3 minuti per ricaricare l’80%, 2 ore e 9 minuti per una ricarica completa. Il caricabatterie ha un consumo residuo basso e l’autonomia è buona con streaming video e in modalità calibrata, ma non convince con lo streaming musicale e in mobilità, inoltre la ricarica wireless è piuttosto lenta, l’efficienza non è il massimo e il recupero di autonomia con 5 minuti di ricarica non è esattamente da primato (2 ore e 43 minuti). Pixel 7 Pro si piazza alla posizione 77 nel Global Ranking e alla 16 nell’Ultra-Premium Ranking. Maggiori dettagli qui.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7 e Recensione Google Pixel 7 Pro