Tra Black Friday dietro l’angolo e Natale in avvicinamento ogni momento può essere buono per acquistare uno smartphone o un regalo tecnologico. Xiaomi ne è consapevole e proprio per questo ha stilato una lista di idee tech per i regali di questo Natale, con smartphone dei suoi brand, ma anche tablet, wearable e persino qualche smart TV. Vediamo la lista di Babbo Natale firmata Xiaomi.

Xiaomi stila una lista di idee regalo tech già pronta per Babbo Natale

I regali tech sono in grado di accontentare quasi tutti, che si tratti di qualcosa di non troppo costoso, ma utile, come uno smartwatch o una smartband, oppure di un nuovo smartphone, un nuovo tablet o addirittura una nuova smart TV per passare i momenti di festa in famiglia anche in compagnia dei propri programmi preferiti. Ma cosa regalare (o regalarsi)? Xiaomi vuole provare a facilitarci il compito e ha stilato una lista di regali tecnologici, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Tra i prodotti Android, all’interno della lista spiccano i seguenti smartphone e tablet:

Chi vuole spendere un po’ meno o non ha bisogno di acquistare nuovi smartphone e tablet del robottino può optare per uno smartwatch o una smartband: le idee regalo di Xiaomi includono Xiaomi Smart Band 7 Pro e Xiaomi Watch S1 Active. Il primo dispositivo è una smartband presentata per il nostro mercato giusto il mese scorso, con un display AMOLED da 1,64 pollici, tante funzionalità di monitoraggio dell’attività fisica, sensori per il battito cardiaco e per la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e un’autonomia di circa 12 giorni. Attualmente può essere acquistata in promozione al prezzo di 89,99 euro (anziché 99,99). Xiaomi Watch S1 Active è un prodotto più completo ed è un vero e proprio smartwatch: presentato lo scorso marzo, offre connettività NFC e GPS ed è in offerta a 169,99 euro (anziché 199,99).

Serve una nuova smart TV? Nella lista Xiaomi ci sono Xiaomi TV A2 da 32 pollici, per chi vuole qualcosa di compatto, ma anche Xiaomi TV Q2 da 50 pollici. La prima è disponibile all’acquisto in promozione a 219,99 euro, la seconda è in sconto a 589.90 euro sul sito ufficiale. Insomma, di idee regalo tech a marchio Xiaomi ce ne sono: chi vuole consultare il catalogo completo di offerte e di prodotti del produttore cinese può seguire questo link. Ricordiamo che nei prossimi giorni partiranno anche le offerte del Black Friday.

