Un’altra settimana volge al termine e la noia della domenica mattina è interrotta da un tris di ottime offerte per smartphone Android non solo dello stesso produttore, ma persino della stessa serie: tutta la famiglia OPPO Reno8 5G, dal modello Lite a quello Pro, è acquistabile a prezzi nettamente più bassi rispetto al listino ufficiale grazie alla nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15%.

Nel caso in cui il seguente prodotto non dovesse essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web (tanto per rimanere in casa OPPO, vi abbiamo segnalato proprio ieri le promozioni per il Singles’ Day che dureranno per tutto il fine settimana). Detto questo, torniamo a noi.

Offerte OPPO Reno8, Reno8 Lite, Reno8 Pro su eBay con coupon del 15%

Prima di passare ai dettagli delle offerte che ci interessano in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare in breve i tratti essenziali della promozione di eBay che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

OPPO Reno8 Lite 5G

Lanciato in Italia a 399,99 euro, OPPO Reno8 Lite 5G viene proposto a 310,38 euro e grazie al coupon di cui sopra raggiunge il prezzo finale di 263,82 euro. Lo smartphone — di cui trovate a questo link la nostra recensione — si trova in Italia, offre la spedizione gratuita in 2 giorni, arriva da un venditore affidabile (maggiori dettagli a questo link) e offre la solita Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link diretto per l’acquisto:

OPPO Reno8 Lite 5G 8 GB + 128 GB Cosmic Black a 263,82 euro con REGALI22

OPPO Reno8 5G

Il modello intermedio OPPO Reno8 5G si trova in sconto in due colorazioni allo stesso prezzo: lanciato a 599,99 euro, parte ora da 100 euro in meno e grazie al coupon di 50 euro è acquistabile a 449,90 euro. Ecco i link per acquistarlo:

Anche in questo caso la spedizione dall’Italia è gratis, il venditore vanta ottimi feedback e c’è la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”).

OPPO Reno8 Pro 5G

OPPO Reno8 Pro 5G è il modello di punta della serie ed è anche il protagonista dell’offerta più ghiotta: dimenticate il prezzo di lancio di 799,99 euro e persino quello scontato di 689 euro: con REGALI22, lo smartphone costa 639 euro. Pure in questo caso la spedizione in due giorni dall’Italia è gratis, il venditore — lo stesso di Reno8 — vanta ottimi feedback e c’è la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link per l’acquisto:

OPPO Reno8 Pro 5G Glazed Black 8 GB + 256 GB a 639 euro con REGALI22

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, nel quale vi segnaliamo in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.