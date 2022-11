Le tante offerte disponibili quest’oggi per il Singles’ Day stanno per allargarsi a OPPO, pronta a lanciare una promozione dedicata per un weekend ricco di sconti. Vediamo quali saranno le occasioni da non perdere sull’OPPO Store per quanto riguarda l’ecosistema del produttore cinese.

Le offerte OPPO per il Singles’ Day stanno arrivando: ecco gli sconti migliori

Come probabilmente saprete, oggi si festeggia il Singles’ Day, una giornata dedicata ai single tradizionalmente ricca di offerte (perlomeno negli ultimi anni). Contrariamente al Black Friday e al Cyber Monday, “importati” dagli Stati Uniti, il Singles’ Day ha origini cinesi. Per l’occasione, oltre alle offerte che abbiamo visto ad esempio da MediaWorld e Unieuro, stanno arrivando le proposte di OPPO, con interessanti ribassi sullo store online ufficiale: gli sconti saranno validi dalle 18:00 di oggi, 11 novembre 2022, fino alle 23:59 di domenica 13 novembre (salvo esaurimento scorte).

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android potrà approfittare di numerosi sconti: sarà possibile acquistare OPPO Reno8 Lite al prezzo di 339,99 euro (sconto del 15%), OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro con sconti rispettivamente del 30% e del 15% e non solo. OPPO Reno8 sarà disponibile a 549,99 euro (invece che a 599,99), mentre OPPO Reno8 Pro sarà venduto a 749,99 euro anziché 799,99.

Tra i protagonisti della promozione ci saranno anche i prodotti audio e wearable di OPPO, scontati del 22%: sarà possibile acquistare OPPO Watch Free a 61,99 euro, ma anche OPPO Band al prezzo di 45,99 euro (Style) o 26,99 euro (Sport). Tra le cuffie vi segnaliamo che sarà possibile portarsi a casa OPPO Enco X al prezzo speciale di 92,99 euro, Enco X2 al prezzo di 131,99 euro e le ultime arrivate OPPO Enco Air2 Pro con sconto del 22% (61,99 euro anziché 79,99).

Che siate single o meno, per approfittare delle offerte OPPO del Singles’ Day potete seguire i link qui sopra oppure quello qui in basso. Siete riusciti a trovare lo sconto che fa per voi?

Tutte le offerte OPPO del Singles’ Day

