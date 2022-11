Motorola Edge 30 Pro non è esattamente il più popolare tra i top di gamma Android dell’annata 2022 (e non è neppure più il modello posizionato più in alto nella serie, visto il più recente lancio di Edge 30 Ultra), tuttavia rimane uno smartphone di ottima fattura, con una scheda tecnica di tutto rispetto, anche e soprattutto alla luce della nuova offerta attiva su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo più basso visto finora.

Motorola Edge 30 Pro al minimo: offerta Amazon

Motorola Edge 30 Pro era arrivato sul mercato italiano a fine febbraio al prezzo di 849,90 euro (anche se era andato subito in offerta lancio a 100 euro in meno) e a quelle cifre, per quanto sia uno smartphone valido, aveva faticato non poco a ritagliarsi il proprio spazio. Nel momento in cui scriviamo, il dispositivo può essere acquistato in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma: 599,90 euro.

Motorola Edge 30 Pro è in colorazione Cosmos Blue e mette a disposizione 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Nel prezzo di vendita è inclusa la cover protettiva. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e il solito impareggiabile servizio clienti; non è prevista, in questo caso, la possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto. Ecco il link diretto per cogliere al volo l’offerta in discorso:

Acquista Motorola Edge 30 Pro 12 GB + 256 GB Cosmos Blue (+ Cover) a 599,90 euro

Perché scegliere Motorola Edge 30 Pro

Dal momento che parliamo di un dispositivo di grande spessore tecnico e con alcune chicche di grande interesse come la modalità desktop Ready For di Motorola, è giusto andare a ricapitolare la sua scheda tecnica a beneficio di quanti ancora non la conoscano.

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Pro

display 20:9 Max Vision pOLED da 6,7 pollici Full-HD+ (2400 x 1800), con HDR10+ e refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare Quad Pixel da 50 MP (f/2.2 e 114° di FoV) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore Quad Pixel da 60 MP (f/2.2)

connettività dual 5G, Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP52, dual speaker stereo con Dolby Atmos, 3 microfoni

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida TurboPower cablata da 68 W, wireless da 15 W e power sharing da 5 W

Android 12 con Ready For

dimensioni: 163 x 75,9 x 8,79 mm, peso di 196 g.

