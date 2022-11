Samsung Galaxy A52s 5G torna best buy grazie a quest’ottima offerta

Samsung Galaxy A52s 5G è stato per mesi lo smartphone più consigliato nella fascia media del mercato degli smartphone Android — in quanto, ad un prezzo alla portata di molti, coniuga un equilibrio tecnico ad un supporto software invidiabile — e adesso, dopo una risalita dei prezzi online (e non solo) che l’aveva reso progressivamente meno appetibile, torna di colpo il best buy tanto apprezzato: è tutto merito della nuova iniziativa promozionale di eBay che permette di sfruttare un coupon del 15% e di ottenere, così facendo, l’offerta che mancava da mesi.

Offerta Samsung Galaxy A52s 5G su eBay con coupon

Prima di passare all’offerta, è fondamentale ricapitolare brevemente i tratti essenziali della promozione di eBay, che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Tornando a Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), il prezzo praticato è di 329,90 euro, ma applicando il coupon REGALI22 scende del 15% e passa così a 280,41 euro. Il prodotto è in colorazione Awesome Black, nel taglio 6 GB + 128 GB. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G Awesome Black 6 GB + 128 GB a 280,41 euro con coupon

Se non siete troppo convinti, sappiate che parliamo di un prodotto spedito dall’Italia con spedizione gratis in due giorni e che proviene da un venditore col 100% di feedback positivo (maggiori dettagli a questo link). Per stare più tranquilli, inoltre, ci sono sia la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) che il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Perché scegliere ancora Samsung Galaxy A52s 5G

Oltre ai motivi ricordati sopra, a quanti valuteranno quest’offerta ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.

Quanto al supporto software, Samsung Galaxy A52s 5G viene aggiornato regolarmente dalla casa madre e, anzi, figura nella lista ufficiale dei modelli che riceveranno Android 13 con la One UI 5.0 in versione stabile già a partire dal mese di dicembre 2022.

