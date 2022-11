Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 19 sul canale stabile. Dopo una fase beta durata un po’ più del solito (ha debuttato durante il mese di agosto), arrivano per tutti le novità che abbiamo iniziato a scoprire in questi mesi, che comprendono miglioramenti per quanto riguarda la privacy, i widget e non solo: andiamo a scoprire insieme tutti i cambiamenti.

Novità Samsung Internet Browser 19

Samsung Internet Browser 19 è disponibile con un changelog non particolarmente corposo all’apparenza, anche se in realtà le novità risultano piuttosto interessanti. Si parte da una nuova funzione dedicata alle informazioni sulla privacy, che ora sono disponibili per ciascun sito web: per accedervi basta cliccare sull’icona del lucchetto nella barra degli URL (in alto o in basso a seconda di dove l’abbiate posizionata). In più sono stati migliorati i widget, grazie ai quali ora si può controllare la cronologia delle ricerche recenti. La terza novità riguarda la Modalità segreta, all’interno della quale ora è possibile utilizzare i componenti aggiuntivi: per attivarli non dovete fare altro che aprire il menu dedicato, selezionare l’add-on che volete utilizzare e attivare “Consenti in Modalità segreta”.

Non è finita qui, perché la nuova versione introduce diversi altri cambiamenti che avevamo già avuto modo di scoprire in anteprima con la beta. Il sistema Smart anti-tracking, che impedisce ai tracker di sfruttare tecnologie di reindirizzamento per raccogliere i dati degli utenti, viene migliorato grazie all’Intelligenza Artificiale ed è capace di rilevare i domini che sfruttano questo tipo di monitoraggio; in più il tool può ora bloccare l’accesso ai cookie. Passi avanti anche nel rilevamento dei siti malevoli e del phishing, con avvisi che informano gli utenti nel caso capitino su siti fraudolenti che sfruttano URL simili a quelli attendibili nel tentativo di rubare dati di accesso. In più Samsung Internet consente alle app di terze parti di offrire filtri per il blocco dei contenuti.

Anche se il changelog sembra esserselo dimenticato, dovrebbe essere presente la sincronizzazione dei segnalibri tra Chrome per PC e Samsung Internet Browser su smartphone e tablet: dato che era presente nella beta, a meno di problemi di funzionamento dovrebbe essere stata introdotta anche sulla stabile.

Come aggiornare Samsung Internet Browser

Samsung Internet Browser 19.0.1.2 è disponibile attraverso il Galaxy Store e lo sarà presto anche sul Google Play Store. Per il momento l’aggiornamento è stato segnalato a un ristretto numero di utenti, ma nelle prossime ore sarà scaricabile da tutti: per cercarlo potete recarvi nella sezione “Menu > Aggiornamenti” del Galaxy Store o seguire il badge qui in basso. Se avete fretta di provare le novità descritte qui sopra potete anche scaricare e installare manualmente l’APK attraverso APKMirror. Allora, siete soddisfatti dei cambiamenti introdotti da Samsung?

