Si deve riconoscere al team di sviluppatori di Samsung il merito di essersi messo duramente al lavoro sull’aggiornamento ad Android 13 e tra gli smartphone per i quali ha avviato l’ottimizzazione dell’interfaccia One UI 5.0 con l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google vi è anche Samsung Galaxy S10 Lite.

Ricordiamo che questo device può contare rispetto a quelli della serie Samsung Galaxy S10 su un aggiornamento aggiuntivo e ciò grazie alla politica dei 3 upgrade del sistema operativo.

Iniziati i test di Android 13 su Samsung Galaxy S10 Lite

Ebbene, pare che il team di sviluppatori di Samsung abbia già iniziato a lavorare all’ottimizzazione dell’interfaccia One UI 5.0 per questo smartphone, per il quale non sarà lanciato un programma beta pubblico: ciò significa che i suoi possessori dovranno pazientare sino al termine della fase di test per poter assaggiare la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

Stando a quelli che sono i progetti del colosso coreano, il via al rilascio della versione definitiva di One UI 5.0 con Android 13 per Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere dato a dicembre 2022 (ovviamente nella speranza che non vi siano bug rilevanti da risolvere prima), ciò almeno per quanto riguarda i modelli commercializzati in Germania e Malesia (negli altri Paesi probabilmente ci sarà da avere un po’ di pazienza in più).

Arrivato sul mercato con Android 10 a bordo, nel corso degli anni Samsung Galaxy S10 Lite è stato aggiornato prima ad Android 11 e poi ad Android 12 e, quindi, Android 13 sarà il suo terzo e ultimo aggiornamento dell’OS “garantito” dal produttore coreano.

La speranza per i possessori italiani di questo smartphone è che il lavoro del team di sviluppatori di Samsung proceda senza intoppi e che, pertanto, l’aggiornamento possa arrivare anche nel nostro Paese in tempi brevi. Staremo a vedere.

