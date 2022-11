Anche quest’anno Google Play Store ha aperto le votazioni per proclamare la migliore nuova app e il miglior nuovo gioco del 2022. Ancora una volta non c’è la votazione per film o libri.

La pagina per le votazioni della migliore app del 2022 elenca nove candidate, con la categoria salute e benessere sempre più presente. Ecco quali sono:

Anche per la categoria miglior gioco del 2022 ci sono nove titoli in lizza, tra i quali troviamo Apex Legends Mobile, Diablo Immortal e Rocket League Sideswipe.

Come votare i migliori giochi e app Play Store del 2022

È possibile votare tramite il Play Store utilizzando il proprio account Google, ma ci sono due settimane di tempo per farlo e i vincitori verranno proclamati il 30 novembre 2022. Qui trovate la pagina per votare la migliore app e qui accedete a quella per votare il miglior gioco.

