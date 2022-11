DOOGEE è un marchio conosciuto soprattutto per i suoi smartphone rugged, ma questa volta l’azienda ha deciso di spingersi oltre e presentare a livello globale il suo primo tablet Android: si chiama DOOGEE T10 ed è un dispositivo dal prezzo particolarmente contenuto pensato per l’intrattenimento, ma non solo. Scopriamolo insieme.

DOOGEE T10 è il primo tablet Android dell’azienda: intrattenimento e produttività a un piccolo prezzo

DOOGEE T10 è un tablet Android che punta tutto sul rapporto qualità prezzo. Costruito in lega di alluminio aeronautico, materiale che contribuisce a renderlo particolarmente leggero, mette a disposizione un ampio schermo FullView IPS da 10,1 pollici a risoluzione Full-HD+ progettato per l’intrattenimento, con Google Widevine L1 per la visualizzazione di contenuti in streaming a risoluzione 1080p. Il pannello è certificato TÜV Rheinland per proteggere gli occhi dall’affaticamento durante l’uso prolungato: a bordo sono disponibili le modalità Comfort mode, Dark mode e Sleep mode pensate per i vari momenti della giornata, dall’alba al tramonto.

Previous Next Fullscreen

Delle prestazioni si occupa il SoC Unisoc T606 octa-core, che può contare su 8 GB di RAM (+ altri 7 GB extra) e su 128 GB di memoria interna UFS, espandibile fino a 1 TB tramite microSD e perfetta per archiviare documenti, foto, video, musica e file di ogni tipo. Il tablet supporta le modalità 2-in-1 e split screen per l’uso di più app allo stesso tempo, utile per aumentare la produttività: si possono collegare tastiera e pennino stylus per trasformare T10 da un tablet per l’intrattenimento a un dispositivo per l’ufficio. La batteria è da 8300 mAh e supporta la ricarica rapida con cavo da 18 W. Per il resto il tablet offre una fotocamera posteriore da 13 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate, connettività Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz), GPS e porta USB Type-C.

DOOGEE T10 è disponibile all’acquisto dal 1° novembre 2022 su AliExpress e lo shop ufficiale DoogeeMall al prezzo promozionale di lancio di 119 dollari. Tre le colorazioni tra le quali scegliere: Space gray, Neptune blue e Moonlight silver.

Informazione Pubblicitaria

Potrebbe interessarti: Recensione Doogee V20