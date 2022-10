Google Fotocamera e Android Auto si aggiornano in queste ore, ma non accolgono ancora i cambiamenti tanti attesi da parte degli utenti. La prima riceve un piccolo update sui “vecchi” Pixel, ma senza andare in pari con la nuovissima app che ha debuttato sui Pixel 7, mentre la seconda riceve una nuova beta che ancora ci fa attendere l’ormai sempre più “misteriosa” versione Coolwalk.

Google Fotocamera si aggiorna a una nuova versione 8.6

Con il lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, la casa di Mountain View ha portato al debutto Google Fotocamera 8.7: questa versione è destinata per il momento agli ultimi arrivati della gamma, dato che i Pixel di precedenti generazioni sono “fermi” alla versione 8.6. In distribuzione c’è la versione 8.6.263.478604508.17 dell’app, ma si tratta solo di un piccolo update di circa 3 MB, probabilmente contenente solo qualche correzione di bug minore (non c’è un changelog).

Per poter mettere le mani sulle novità di Google Fotocamera 8.7 bisognerà attendere ancora un po’, dunque, a meno che non abbiate tra le mani un Pixel di ultima generazione. Per verificare di avere l’ultima versione a bordo, è disponibile il badge qui in basso (in alternativa per chi ha fretta c’è sempre APKMirror per l’installazione manuale).

Nuova beta per Android Auto, ma Coolwalk si fa ancora attendere

L’interfaccia Coolwalk sarebbe dovuta arrivare entro l’estate all’interno di Android Auto, ma ancora latita. In distribuzione c’è l’aggiornamento alla nuova versione beta 8.4.1243, che arriva a distanza di qualche giorno dalla release stabile 8.3 senza cambiamenti di rilievo: purtroppo nessuna delle due porta al debutto la nuova e attesa interfaccia, della quale abbiamo già avuto modo di parlare più volte.

Coolwalk rimane all’interno dell’app, ma in modo “silente”, in attesa di essere attivata da Google. Purtroppo non abbiamo indicazioni ufficiali sulle tempistiche, anche se confidiamo che ormai possa essere lanciata da un momento all’altro visto che ci troviamo in pieno autunno. La nuova versione beta può essere scaricata dal Google Play Store (nel caso di adesione al programma di test) oppure attraverso APKMirror.

