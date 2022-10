Android Auto continua il suo programma di aggiornamento, con ottimizzazioni pensate per garantire migliori prestazioni e nuove funzionalità agli utenti. In queste ore, a distanza di pochi giorni dal rilascio della versione beta, Android Auto raggiunge la versione 8.3 stabile. Tale versione è in fase di rilascio. Le principali novità attese per Android Auto, però, non sono ancora pronte. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo aggiornamento della piattaforma software di Google.

Android Auto si aggiorna: in fase di rilascio la versione 8.3 ma Coolwalk si fa attendere

In queste ore sono arrivate le prime segnalazioni in merito al rilascio di Android Auto 8.3 in versione stabile. Pochi giorni fa, tale versione era stata rilasciata con una beta pubblica. Tale beta ha superato senza problemi la fase di test permettendo alla build in questione di essere introdotta anche come aggiornamento stabile di Android Auto.

Da notare, però, che, almeno per il momento, non c’è un changelog completo di Android Auto 8.3. Le prime testimonianze relative all’aggiornamento, però, ci confermano l‘assenza di novità significative, come era già emerso dall’analisi della beta. Android Auto 8.3, quindi, rappresenta un nuovo passo in avanti del programma di ottimizzazione della piattaforma software di Google che punta ad offrire un funzionamento sempre più stabile per gli utenti.

L’aggiornamento, quindi, si concentra, molto probabilmente, su piccole ma importanti correzioni che puntano ad eliminare bug e a migliorare le prestazioni dell’intero sistema. Anche se non ci sono novità visibili, l’aggiornamento rappresenta, in ogni caso, un ulteriore pezzo del programma di crescita e miglioramento di Android Auto che Google ha avviato nei mesi scorsi, con l’arrivo della versione 8.

Si fa attendere ancora, quindi, l’arrivo di Coolwalk, la nuova interfaccia che avrà il compito di rivoluzionare Android Auto, garantendo maggiore flessibilità nella gestione delle applicazioni e nuove funzionalità a disposizione degli utenti. L’aggiornamento era atteso per l’estate ma già con l’arrivo della versione 8.0, rilasciata in versione stabile ad agosto, è stato chiaro che i tempi di rilascio di Coolwalk si sarebbero allungati.

Successivamente, le versioni 8.1, 8.2 e ora la 8.3 di Android Auto non hanno fatto alcun passo in avanti verso l’arrivo di Coolwalk. In ogni caso, per Android Auto ci sono tante novità in arrivo. È chiaro, infatti, che il programma di aggiornamento continuerà a ritmo serrato con importanti novità nel corso del prossimo futuro.

Ottimizzazioni e nuove funzionalità dovrebbero arrivare per tutto l’autunno con novità anche per l’interfaccia che potrebbe registrare l’arrivo di Coolkwalk a breve. Sarà necessario, come sempre, tenere d’occhio la versione beta di Android Auto che ci anticiperà quelle che sono le novità in arrivo. Ulteriori dettagli sulla questione dovrebbero essere rilasciati già nel corso dei prossimi giorni.

Come ottenere la nuova versione dell’app Android Auto

Android Auto 8.3 è disponibile per il download. Per gli utenti c’è la possibilità di scaricare la nuova versione direttamente tramite ilGoogle Play Store, sia per la versione stabile che per la beta. In alternativa, è possibile installare il file APK disponibile su APKmirror. Come anticipato in precedenza, invece, per le ulteriori funzionalità e il passaggio alle novità previste dall’interfaccia Coolwalk sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Ne sapremo di più a breve.

