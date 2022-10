La serie Google Pixel 7 è appena arrivata sul mercato e solo da qualche settimana stiamo imparando a conoscerne segreti e potenzialità ma in Rete già iniziano a diffondersi anticipazioni sui modelli del prossimo anno e nelle scorse ore è stato Google Pixel 8 Pro il protagonista di un’interessante indiscrezione.

Ieri è emerso che il colosso di Mountain View sarebbe al lavoro su un misterioso prototipo di smartphone, nome in codice G10, device che pare essere una sorta di evoluzione di Google Pixel 7 Pro e che, proprio per tale motivo, qualcuno ritiene che non sia altro che il modello di punta della prossima generazione, ossia Google Pixel 8 Pro.

Una possibile gradita novità di Google Pixel 8 Pro

Nelle ultime ore, invece, sembra essersi fatta più insistente un’altra ipotesi: G10 è davvero un prototipo ma di Google Pixel 7 Pro o, meglio, è una versione speciale dell’attuale modello di punta del colosso di Mountain View, realizzata per provare delle novità che potrebbero poi essere implementate nella prossima generazione.

In sostanza, G10 non arriverà mai sul mercato ma alcune delle sue caratteristiche dovrebbero finire per fare parte della dotazione tecnica di Google Pixel 8 Pro, come ad esempio un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni al posto di quello integrato nel display (usato fino ad oggi da Google).

Questa rappresenta senza dubbio una grande notizia per tutti quelli che da tempo chiedono a Google uno smartphone con un sensore per le impronte digitali più veloce.

Con la serie Google Pixel 7 sono stati compiuti importanti miglioramenti in termini di velocità e precisione ma ancora oggi la differenza rispetto a modelli della concorrenza è notevole (basti pensare, ad esempio, a Samsung Galaxy S22 Ultra).

Resta da capire se lo scanner per le impronte digitali a ultrasuoni sarà implementato anche in Google Pixel 8 o se, al contrario, rappresenterà un’esclusiva del modello Pro.

* * * Nell’immagine in alto Google Pixel 7 Pro

