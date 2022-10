Nelle scorse ore ha preso il via il rilascio di un nuovo aggiornamento di sistema di Google: per la seconda volta nel mese di ottobre 2022 — della prima vi avevamo parlato a tempo debito —, Big G ha deciso di mettere mano a Google Play Store e Google Play services al fine di porre rimedio ad alcuni malfunzionamenti scovati dagli utenti e nel caso di specie il riferimento è al rapporto non esattamente idilliaco tra Google Wallet (che ingloba quello che prima era Google Pay) e il Face Unlock dei nuovi Google Pixel 7.

Secondo aggiornamento di sistema di Google di ottobre: fix per i Pixel 7

L’introduzione del Face Unlock a bordo di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro è stata accolta con favore da appassionati e addetti ai lavori, tuttavia la funzione è stata implementata in perfetto stile Google: senza hardware aggiuntivo, affidando il compito di garantirne la sicurezza al machine learning.

Già in sede di presentazione si era capito come una funzione di questo tipo non sarebbe andata d’amore e d’accordo con sistemi di pagamento come Google Wallet (che ingloba quello che prima era Google Pay) e le prime criticità non avevano tardato ad emergere. Per quanto sia notizia degli ultimi giorni quella che smentisce persino quanto riferito da Google durante l’evento di lancio e ammette l’utilizzabilità del Face Unlock per autorizzare i pagamenti contactless in Europa, la situazione non è così semplice, anzi il connubio non perfetto si era tradotto anche in un comportamento fastidioso degli smartphone nel quotidiano. Si parla, in particolare, di richieste di pagamento non approvate da Google Pay nel caso in cui sullo smartphone fosse attivo solo il Face Unlock e non anche lo sblocco tramite impronta digitale, ritenuto necessario in quanto unico sistema di autenticazione biometrica supportato dai Pixel 7.

Il nuovo aggiornamento di Google Play dovrebbe porre rimedio proprio a tale comportamento: alla voce “Utilities”, figura il fix “[Phone] Wallet access from lock screen will be redirected to Google Wallet home screen on Pixel 7 (Pro)”, che parla di un reindirizzamento alla schermata principale di Wallet in caso di accesso al servizio dalla schermata di blocco dei Pixel 7. Sull’efficacia di tale soluzione nel quotidiano è presto per pronunciarsi, ma almeno l’impegno sembra essere nella giusta direzione.

Secondo aggiornamento di sistema di Google di ottobre: tutte le novità

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e altre novità, così come illustrata direttamente da Big G: