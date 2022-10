Ora che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono finalmente arrivati nelle mani dei primi acquirenti in Rete si moltiplicano gli approfondimenti sulle funzionalità introdotte con i nuovi smartphone del colosso di Mountain View.

Tra le novità introdotte vi è il ritorno dello sblocco con il viso, una funzionalità che sugli smartphone della serie Google Pixel 7 può vantare una classe di sicurezza inferiore rispetto all’impronta digitale e, proprio per tale motivo, alcuni utenti stanno riscontrando un problema di pagamenti inaspettatamente rifiutati.

Qualche problema con i pagamenti su Google Pixel 7

Solitamente quando si paga con Google Wallet tutto ciò che il telefono richiede è che sia sbloccato ma non è così con la serie Google Pixel 7 se è stato utilizzato il sistema di sblocco con il viso.

A rilevare tale problematica è stato anche Max Weinbach, il quale dopo le transazioni rifiutate con il suo Google Pixel 7 Pro ha provato ad effettuare dei pagamenti con iPhone e le operazioni si sono invece concluse senza intoppi.

Il team di Google ha precisato che la funzionalità Face Unlock è classificata come sistema biometrico di classe 1 ma per usare applicazioni per i pagamenti come Google Wallet è richiesto un sistema biometrico di classe 3, come ad esempio l’impronta digitale.

Ed è questa, pertanto, la ragione per cui Google Wallet non riesce a completare le operazioni di pagamento nel caso in cui gli smartphone della serie Google Pixel 7 abbiano impostato la funzionalità di sblocco con il viso.

In tale caso, Google Wallet dovrebbe richiedere agli utenti di usare lo scanner per le impronte digitali per concludere la transazione ma, a quanto pare, al momento non lo fa, probabilmente a causa di un bug.

La speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View rilasci un aggiornamento che metta fine al problema.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7