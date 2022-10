Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro tra gli smartphone compatibili col 5G di Fastweb

Fastweb è presente sul mercato italiano della telefonia sia fissa che mobile e in quest’ultimo segmento di mercato — dove si muove appoggiandosi alle reti di WINDTRE e TIM — punta molto sulla connettività 5G (WINDTRE e rete proprietaria in espansione), in riferimento alla quale ha appena aggiornato la lista degli smartphone ufficialmente compatibili, che adesso comprende anche i nuovissimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Il nuovo aggiornamento risale ad un paio di giorni fa e si pone sulla scia di quello che aveva visto inseriti in elenco i nomi dei nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

5G di Fastweb e nuovi smartphone compatibili

Partiamo con il dire che Fastweb sta lavorando da tempo alla propria rete di quinta generazione, inseguendo l’obiettivo di coprire il 90% della popolazione italiana con la propria rete 5G entro il 2025 e mettendo sul piatto prestazioni di un certo tipo: 1 Gbps in download e 150 Mbps in upload, perdipiù senza costi aggiuntivi a carico del cliente.

L’accesso a prestazioni di questo calibro, naturalmente, presuppone non solo il fatto che il cliente Fastweb Mobile abbia attiva un’offerta telefonica con supporto al 5G e che si trovi in una zona già coperta dall’operatore, ma anche il possesso di un dispositivo abilitato al 5G e compatibile (i.e. presente nella lista ufficiale stilata dall’operatore). In presenza di questi requisiti, l’operatore garantisce l’attivazione della navigazione su rete 5G entro un massimo di 20 giorni dall’attivazione dell’offerta.

Va detto che fino a non molto tempo fa la lista degli smartphone compatibili con il 5G di Fastweb era limitata ad una serie di modelli a marchio Samsung, Apple, OPPO, Xiaomi, Realme, Motorola, Huawei, vivo e ZTE. La novità più recente attiene alla comparsa del nome di Google in questa lista: il colosso di Mountain View viene rappresentato dagli ultimi flagship Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Smartphone compatibili col 5G Fastweb: elenco completo

Alla luce delle recenti nuove aggiunte, è possibile stilare un elenco completo aggiornato degli smartphone (e tablet) compatibili con il 5G di Fastweb:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022).

: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022). Samsung : Galaxy A13, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A52s, Galaxy A90 5G, Galaxy M11, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy ZFlip 5G, Galaxy ZFold 2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra.

: Galaxy A13, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A52s, Galaxy A90 5G, Galaxy M11, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy ZFlip 5G, Galaxy ZFold 2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra. Google : Pixel 7, Pixel 7 Pro.

: Pixel 7, Pixel 7 Pro. OPPO : Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G.

: Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno 4 Pro 5G, Reno 4 5G, Reno 4 Z 5G, Find X2 lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Pro, Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X5 Pro, Find X5, Find X5 Lite, A54 5G, A73 5G, A74 5G, A94 5G. Xiaomi : Mi 10 T Pro 5G, Mi 10 T 5G, Mi 10 T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 12 Pro, 12, 12X, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 5G.

: Mi 10 T Pro 5G, Mi 10 T 5G, Mi 10 T Lite 5G, Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 lite 5G, Mi 11 5G, Mi 11T, Mi 11T Pro, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 12 Pro, 12, 12X, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11 Pro 5G. Huawei : P40 Pro+ 5G, P40 Pro 5G, P40 5G, P40 Lite 5G, Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate 40 Pro.

: P40 Pro+ 5G, P40 Pro 5G, P40 5G, P40 Lite 5G, Mate 20 X 5G, Mate Xs, Mate 40 Pro. ZTE : Axon 11 5G.

: Axon 11 5G. Motorola : moto g200 5G, moto g71 5G, moto g51 5G, edge20 pro, edge20, edge20 lite, moto g50, moto g100, razr 5G, moto g 5G, moto g 5G plus, edge, edge+.

: moto g200 5G, moto g71 5G, moto g51 5G, edge20 pro, edge20, edge20 lite, moto g50, moto g100, razr 5G, moto g 5G, moto g 5G plus, edge, edge+. Realme : X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master.

: X50 5G, X50 Pro 5G, 8 5G, GT Master. vivo: Y55 5G.

Per la mappa interattiva sulla copertura e altri dettagli, vi rimandiamo al sito dell’operatore.