L’attività pubblicitaria rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno per Google. Solo l’anno scorso ha portato oltre 100 miliardi di dollari nelle casse dell’azienda, tuttavia il suo business pubblicitario ha dovuto affrontare anche diverse cause dell’antitrust.

Ora il colosso di Mountain View starebbe per andare incontro a una nuova causa antitrust nell’UE relativamente alla sua attività pubblicitaria digitale.

L’UE potrebbe sanzionare Google con una multa di oltre un miliardo di euro

Secondo quanto riferito da Reuters l’UE potrebbe sanzionare Google con una multa di oltre un miliardo di euro che per la società sarebbe la quarta nel Vecchio Continente.

Stando a quanto riferito le accuse contro Google verrebbero emesse all’inizio del prossimo anno, tuttavia la Commissione europea ha rifiutato di commentare la questione, ma avrebbe comunicato a terzi di cancellare i dettagli riservati nelle loro osservazioni per impedire a Google di accedere ai documenti dopo la ricezione di una comunicazione degli addebiti.

L’Unione Europea è sempre stata scettica in merito alle pratiche commerciali di Google nel Vecchio Continente e nell’ultimo decennio l’azienda di Mountain View ha pagato oltre 7,7 miliardi di dollari di multe all’UE per le cause antitrust.

Tuttavia Google ha ricevuto pesanti sanzioni anche in altre regioni. Recentemente alcune fonti hanno riferito che la società potrebbe dover affrontare una multa di 25,4 miliardi nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, inoltre Google rischia costantemente multe anche negli Stati Uniti per aver violato la privacy degli utenti e per averli tracciati senza consenso.

Potrebbe interessarti: Google potrebbe dover puntare di più sul proprio hardware in futuro