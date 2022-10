Sembra che Google si aspetti molto in termini di vendite dalla sua nuova serie di smartphone Google Pixel 7, tuttavia le ambizioni della società in ambito hardware non si fermerebbero qui secondo un recente rapporto.

Stando a un nuovo rapporto di The Information, Google starebbe pianificando di raddoppiare le vendite di smartphone Pixel e del proprio hardware rispetto al passato.

Questo includerebbe lo spostamento di una parte del personale adibito allo sviluppo del software e prodotti per le aziende partner ai reparti che si occupano dei dispositivi a marchio Google.

Questa mossa presumibilmente non si tradurrà in una riduzione del supporto riservato a partner come Samsung, che attualmente è il maggior produttore di dispositivi Android, tuttavia il colosso sudcoreano sta perdendo quote di mercato a causa della crescita di Apple e Google sarebbe preoccupata da questo trend.

Google avrebbe intenzione di concentrarsi maggiormente sul proprio hardware in futuro

I commenti di un dirigente senior della Ricerca Google rivelano che il CEO dell’azienda di Mountain View Sundar Pichai ritiene importante che Google si sforzi nel rendere il proprio hardware una sorta di paracadute in caso di drastici cambiamenti nel mercato mobile.

Altri fatti che avvalorano l’ipotesi che Google intenda concentrarsi di più sui prodotti hardware riguardano una strategia economica più ampia, poiché Sundar Pichai ha espresso l’obiettivo di rendere l’azienda più efficiente del 20%.

Ciò ha portato al blocco delle assunzioni e al ridimensionamento in altre sue aree, come la divisione sperimentale Area 120 che il mese scorso è stata ridotta del 50%, inoltre Google ha annunciato la chiusura della piattaforma Stadia per l’inizio del 2023.

Inoltre sembra che Google intenda spostare alcuni dipendenti impiegati nel progetto Android Automotive, la versione di Android Auto specifica per i veicoli delle case automobilistiche, che è destinato a portare nelle casse di Google solo 1 miliardo di dollari all’anno nei prossimi anni.

Infine, The Information cita Kirk McMaster, il precedente capo di Cyanogen, il quale ha affermato che Google non può permettersi di fare marcia indietro con i suoi smartphone poiché Apple continua a crescere nel mercato dei dispositivi mobili, aggiungendo che il colosso di Mountain View cederebbe troppo potere all’azienda di Cupertino in caso di una débâcle anche sul settore dell’hardware.

In ogni caso Google è ancora distante anni luce in termini di vendite di smartphone rispetto ai principali produttori al mondo, quindi l’azienda di Mountain View si starebbe preparando ad affrontare un’impresa non proprio facile.

