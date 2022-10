Nuovi aggiornamenti in distribuzione in queste ore per diversi dispositivi Android di casa Samsung: si tratta più precisamente di Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy Tab S6. Andiamo a scoprire le novità in arrivo per questi nove device.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo dagli smartphone pieghevoli perché sono in distribuzione novità per Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G. I primi due stanno ricevendo la prima beta della One UI 5 basata su Android 13: i firmware di test possono essere scaricati dai residenti nei Paesi aderenti attraverso l’app Samsung Members. Una volta iscritti al programma, basta cercare aggiornamenti dalle impostazioni di sistema.

C’è una beta di Android 13 e One UI 5 anche per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, ma in questo caso si tratta della seconda. La distribuzione della versione ZVJ9 inizia dalla Cina, ma le novità non sembrano tante a livello di funzionalità: pare che il produttore si sia concentrato sui bugfix.

Beta test a parte, Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G stanno ricevendo a partire dagli Stati Uniti le patch di sicurezza di ottobre 2022. I firmware in distribuzione sono rispettivamente F711USQS3DVI5 e F926USQS2DVI5 e portano la correzione a 47 vulnerabilità iniziando dai modelli T-Mobile. Non sembrano essere incluse ulteriori novità, se non qualche perfezionamento generico di stabilità: comprensibile, visto il programma beta di Android 13 in corso.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e e Galaxy S10+

Aggiornamenti nel ramo stabile anche per Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+. Lo smartphone di fascia media si aggiorna con il firmware A526BXXS1CVI4, in distribuzione in Europa con le patch di sicurezza di ottobre 2022. Il download richiesto è di poco meno di 200 MB, con la correzione di diverse decine di vulnerabilità.

La serie Samsung Galaxy S10 si aggiorna in Europa con i firmware G97*FXXUGHVJ1. Anche in questo caso, le novità non sono particolarmente rilevanti e riguardano perlopiù correzioni a vulnerabilità: in arrivo pure qui le patch di sicurezza di ottobre 2022 nonostante il recente update di settembre.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S6

Novità anche per il tablet Samsung Galaxy Tab S6, che in Europa sta ricevendo il firmware T865XXU5DVH2 con le patch di sicurezza di ottobre 2022. Si tratta del primo tablet del produttore a riceverle: le correzioni alle vulnerabilità sono in tutto 47, ma non ci sono funzionalità inedite. Il dispositivo è uscito nel 2019 con Android 9 Pie e può attualmente contare su Android 12 con la One UI 4.1.1: difficile che il produttore possa portare anche Android 13 e la One UI 5, ma mai dire mai.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ e Galaxy Tab S6

Gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato qui sopra potrebbero non avere ancora raggiunto gli smartphone italiani, ma fare un tentativo non vi costa nulla. Pe provare ad aggiornare via OTA Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ e Galaxy Tab S6 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Il rollout parte solitamente dai dispositivi no brand. La beta di Android 13 per Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 non è purtroppo accessibile in Italia: nel caso siate residenti nei Paesi coinvolti, potete aderire attraverso l’app Samsung Members e scaricare i firmware seguendo il percorso descritto qui sopra.

