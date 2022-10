Il vero cambio di marcia per Wear OS è arrivato lo scorso anno con l’avvicinamento tra Google e Samsung e il lancio degli ottimi Galaxy Watch4, ma se c’è un produttore che non ha mai mollato la presa credendo fin dall’inizio nel sistema operativo di Big G quello è Mobvoi, che con i suoi smartwatch della serie TicWatch propone spesso alternative valide e quest’oggi è protagonista delle offerte Amazon con diversi modelli a prezzi scontati, incluso il fiore all’occhiello della line-up TicWatch Pro 3 Ultra.

Ove le seguenti offerte non dovessero incontrare i vostri gusti o le vostre esigenze di budget e/o di utilizzo, vi ricordiamo che potete sempre fare riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android per scoprire qualche soluzione alternativa.

Smartwatch TicWatch nelle offerte Amazon di oggi (15 ottobre 2022)

Quali che siano le vostre disponibilità economiche e le vostre esigenze di utilizzo (se più basiche o più avanzate), c’è una buona probabilità che nella seguente selezione troverete almeno una soluzione da prendere in considerazione. Sì, perché gli smartwatch trattati di seguito coprono una notevole varietà di fasce di prezzo: si passa dal più economico del lotto, quel TicWatch C2 Plus proposto a soli 89,25 euro, a soluzioni intermedie come il particolare TicWatch Pro 3 GPS con il suo display a doppio strato acquistabile a 162 euro, fino ad arrivare al più costoso e meglio equipaggiato di tutti: TicWatch Pro 3 Ultra nella versione con connettività 4G/LTE, proposto al prezzo scontato di 287,99 euro.

Tutti i wearable trattati sono accomunati dalla presenza del sistema operativo Wear OS di Google, con tutto ciò che ne consegue in termini di ecosistema di app disponibili, di pagamenti NFC tramite Google Pay e di sfruttabilità dell’assistente vocale Google Assistant e non solo. Passando poi a parlare non degli smartwatch ma delle offerte in argomento, è importante porre l’accento sul fatto che tutti i prodotti elencati di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con tutto ciò che ne consegue in termini di servizio clienti e di possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi (potreste avere il vostro nuovo smartwatch al polso già domani) e reso gratuito.

Ecco tutte le offerte disponibili:

TicWatch C2 Plus, nella colorazione Onyx con un cinturino aggiuntivo è acquistabile a 89,25 euro a questo link:

TicWatch C2 Plus GPS Onyx + cinturino a 89,25 euro

TicWatch E3 viene proposto al prezzo scontato di 160 euro (invece di 199,99 euro) ed è acquistabile a questo link:

TicWatch E3 GPS a 160 euro

TicWatch Pro 3 GPS — di cui trovate a questo link la nostra recensione — è attualmente scontato del 46%, passando così da 299,99 euro a 162 euro, nuovo minimo storico sulla piattaforma. Ecco il link per acquistarlo:

TicWatch Pro 3 GPS, Display a doppio strato 2.0 Shadow Black a 162 euro

TicWatch Pro 3 LTE è attualmente scontato del 50% e passa così da 359,99 euro a 181,49 euro, nuovo minimo storico sulla piattaforma. Ecco il link per acquistarlo:

Ticwatch Smartwatch Pro 3 LTE Shadow Black a 181,49 euro

TicWatch Pro 3 Ultra GPS — che potete vedere all’opera nella nostra recensione a questo link — non fa segnare un nuovo minimo storico su Amazon, ma è comunque disponibile con uno sconto del 24%, che ne fa scendere il prezzo dai 299,99 euro del listino ufficiale a 226,74 euro. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Nero a 226,74 euro

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE è il modello più costoso di questa selezione, neppure lui si trova al minimo storico, però con i 287,99 euro richiesti costa nettamente meno rispetto al listino ufficiale (359,99 euro). Ecco il link diretto per acquistarlo:

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Nero a 287,99 euro

