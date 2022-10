In Rete continuano a susseguirsi indicrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Xiaomi 13, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per il prossimo mese.

Stando alle ultime voci provenienti dalla Cina e più in particolare dal social Weibo, inizialmente Xiaomi dovrebbe lanciare solo due modelli, Xiaomi 13 e 13 Pro mentre la variante Ultra dovrebbe arrivare soltanto in un secondo momento.

Le ultime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 13

Iniziando dal modello “base”, lo smartphone dovrebbe poter fare affidamento su un display con diagonale da 6,36 pollici (un po’ più grande rispetto a quello del suo predecessore, che ha un pannello da 6,28 pollici) e risoluzione Full HD+ mentre Xiaomi 13 Pro dovrebbe essere dotato di uno schermo da 6,7 pollici (delle medesime dimensioni di quello del suo predecessore) con risoluzione QHD+.

Ed ancora, sempre secondo questa indiscrezione entrambi gli smartphone dovrebbero essere animati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nuova generazione delle CPU di punta del colosso statunitense, realizzata da TSMC con processo produttivo a 4 nm e dotata di una nuova architettura a otto core “1+2+2+3”.

Con riferimento a tale ultima anticipazione non c’è molto di cui stupirsi, in quanto oramai da un po’ di tempo Xiaomi ha iniziato a preferire la nuova generazione di CPU top di gamma di Qualcomm per la serie di smartphone punta da lanciare alla fine dell’anno e non vi sono ragioni per le quali ciò dovrebbe cambiare con Xiaomi 13.

Infine, tale indiscrezione sembra confermare anche che per la nuova generazione di punta del colosso cinese sarà riproposta la collaborazione con Leica per quanto riguarda il comparto imaging.

Ricordiamo che la nuova serie di smartphone di Xiaomi probabilmente farà il suo esordio in Cina, per poi arrivare anche in Europa dopo qualche settimana. Staremo a vedere.

