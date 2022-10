A differenza delle cuffie di tipo in-ear, che vengono inserite direttamente nel condotto uditivo, le cuffie open-ear sono disegnate per restare all’esterno dell’orecchio, tenute in posizione da un apposito archetto. Oladance Wearable Stereo è un perfetto esempio di come sia possibile ottenere un prodotto che unisce qualità, e design, come testimonia anche il Red Dot Award ricevuto proprio quest’anno.

Oladance Wearable Stereo

Le nuove cuffie Oladance si fissano all’orecchio con un frame in titanio, leggero e resistente, garantendo un suono di altissima qualità senza entrare direttamente nell’orecchio, utilizzando una tecnologia proprietaria chiamata Open Wearable Stereo. Il produttore afferma che grazie a questa tecnologia vengono drasticamente ridotti i rischi di perdita dell’udito, una qualità audio superiore che risolve anche le imperfezioni audio tipiche di questa tecnologia.

In più il comfort è decisamente elevato, lasciando “respirare” l’orecchio e consentendo un utilizzo prolungato senza mai diventare fastidiose. Il tutto con una autonomia molto elevata, che può raggiungere le 16 ore con una singola carica, un risultato davvero valido. Con le Oladance Wearable Stereo rimarrete sempre connessi con il mondo circostante, senza che siano necessarie tecnologie aggiuntive, così da poterle utilizzare anche durante lo sport o per parlare con gli amici mentre ascoltate la vostra musica preferita.

I due driver da 16.5 millimetri permettono di avere un suono in grado di rivaleggiare con l’esperienza offerta da un sistema domestico 3D. La qualità immersiva del suono offre un’esperienza di ascolto simile a quella di un concerto, anche mentre state facendo la vostra corsetta o pedalata mattutina.

E anche se si tratta del giro lungo della domenica, o di una ultra maratona, le Oladance Wearable Stereo non vi abbandoneranno sul più bello. Offrono infatti 16 ore di riproduzione continua (12 ore in chiamata) con un volume al 50%, mentre se volete estraniarvi dal mondo tenendo il volume al 100% potrete comunque raggiungere le 10 ore di utilizzo continuo.

Uno dei vantaggi più grandi offerti dalla soluzione Oladance è rappresentato dal loro design open-ear, che non dà mai fastidio durante l’ascolto, come invece accade con le altre tipologie di cuffie. Niente fastidi, niente calore eccessivo, niente sudore che va dappertutto e nessun rischio di problemi al canale uditivo, con la massima stabilità anche in corsa grazie al design che pone la batteria nella parte posteriore dell’orecchio, così da bilanciare perfettamente il design.

Le Oladance Wearable Stereo non sono solo perfette per lo sport ma anche per chi lavora da casa: pensate di poter ascoltare la vostra musica preferita, o di fare le vostre chiamate di lavoro, restando però sempre consapevoli dell’ambiente circostante, per sentire i familiari che vi chiamano o il corriere che suona per una consegna. Con l’indubbio vantaggio di non affaticare le orecchie anche nelle giornate più lunghe e impegnative, un particolare tutt’altro che trascurabile.

Per scoprire il prezzo delle cuffie Oladance Wearable Stereo potete cliccare sui link sottostanti per avere tutte le informazioni aggiornate sugli sconti attivi.

