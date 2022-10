Google sta rilasciando una nuova beta della sua app Android Auto che raggiunge la versione 8.3. Come al solito non sembra disponibile un changelog ufficiale, forse perché le novità lasciano a desiderare, con particolare riferimento all’agognata nuova interfaccia.

Google rilascia Android Auto 8.3 beta

Android Auto beta 8.3 ha tutta l’aria di essere uno dei tanti aggiornamenti che corregge alcuni bug del sistema, poiché non sembrano evidenti nuove funzionalità o elementi di design. Nessuna traccia dunque della nuova interfaccia Coolwalk, “the king of the drama” che gli utenti attendono con ansia da questa estate.

Tuttavia alla fine di settembre l’editor Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare il nuovo design del dock per Android Auto mostrandolo su un tablet. Il nuovo dock mostra tre icone di app per la navigazione, i media e la comunicazione. Quando si apre una nuova app in ciascuna categoria, la nuova app prende il posto dell’ultima utilizzata.

Come ottenere la nuova versione dell’app Android Auto

È possibile ottenere l’ultima versione di Android Auto attraverso Google Play Store, sia per la versione stabile che per la beta, oppure scaricando e installando manualmente il relativo APK disponibile su APKmirror

