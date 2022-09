Google ha rilasciato una nuova versione di Android Auto per gli utenti iscritti al programma beta. Android Auto 8.2 beta non introduce l’agognata interfaccia Coolwalk che Google ha annunciato a maggio in occasione della conferenza annuale Google I/O 2022 e che doveva essere rilasciata la scorsa estate.

Ecco le novità introdotte con Android Auto 8.2 beta

La pagina del Google Play Store relativa ad Android Auto riporta che è stata migliorata la funzionalità “Non disturbare”, inoltre la modalità “Buio” sull’interfaccia utente di Android Auto ora è indipendente dallo smartphone.

La sezione con le novità cita anche le canoniche correzioni di bug e altri miglioramenti, ma non menziona nuove funzionalità e nemmeno rinnovamenti dell’interfaccia.

Nonostante l’assenza dell’attesa interfaccia Coolwalk, vale la pena aggiornare ugualmente l’applicazione, se non altro per eliminare alcuni bug e magari ottenere qualche ottimizzazione.

Come ottenere la nuova versione dell’app Android Auto

È possibile ottenere l’ultima versione di Android Auto attraverso Google Play Store, sia per la versione stabile che per la beta, oppure scaricando e installando manualmente il relativo APK disponibile su APKmirror.

Potrebbe interessarti: Il box Android Auto di AAWireless ha concluso la fase di crowdfunding