Abbiamo già avuto modo di scoprire che Fitbit e Google Pixel Watch avranno un qualche legame, sia dalle immagini della confezione di vendita che dalla stessa applicazione Fitbit dove figura anche lo smartwatch di Big G. L’applicazione Fitbit presente sul Play Store si è recentemente aggiornata, introducendo alcuni cambiamenti grafici, inoltre una nuova app per il meteo approda su Wear OS; diamo un’occhiata.

L’app Fitbit riceve qualche piccola modifica

Partiamo dall’app per smartphone, se precedentemente nella barra inferiore erano presenti quattro pulsanti (Oggi, Discover, Community e Premium), la nuova grafica ne prevede soltanto tre, centrando la posizione del tasto Oggi tra Discover e Community.

La barra inferiore che ospita i suddetti pulsanti inoltre ha cambiato leggermente forma, ora è una sorta di arco, che ricorda vagamente la parte superiore di un orologio con quadrante circolare. Nonostante sul Play Store siano presenti le immagini con il nuovo aspetto grafico, questo non è ancora disponibile nell’applicazione.

Anche la controparte per Wear OS subisce qualche modifica, negli screenshot pubblicati si possono notare alcune modifiche nella grafica delle schede inerenti ai dati sulla salute, il rilevamento del sonno accompagnato da grafici e punteggi, la cronologia dei recenti esercizi e obbiettivi, la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi.

È disponibile una nuova app Meteo per Wear OS

Forse in previsione dell’imminente presentazione di Pixel Watch, Google lancia una nuova applicazione per il meteo su Wear OS; l’aspetto grafico è molto simile a quello della sezione meteo dell’app Google per smartphone.

There's a new Weather app for Wear OS 3 smartwatches! – Hourly and weekly forecasts

– Daily temperature highs and lows

– UV index

– Precipitation conditions

– Tiles and complications support pic.twitter.com/g4WA0aspSy — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 5, 2022

Sono disponibili previsioni meteorologiche orarie e settimanali, informazioni sulle temperature massime e minime giornaliere, l’indicazione sulle radiazioni UV e informazioni sulle precipitazioni. L’applicazione è disponibile per tutti i dispositivi Wear OS 3, dunque non sarà esclusiva del primo smartwatch di Big G.

Qualora foste interessati a provare la nuova applicazione Meteo per Wear OS, vi lasciamo qui sotto il badge per scaricarla direttamente dal Play Store.

