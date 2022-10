Dopo avere presentato i primi due esponenti della gamma nova 10 all’IFA 2022 di Berlino, lo scorso 2 settembre, il produttore cinese HUAWEI ha lanciato, un po’ in sordina, il nuovo HUAWEI nova 10 SE.

Dal punto di vista estetico, lo smartphone stravolge quasi del tutto i concetti messi in campo dai fratelli maggiori; per il resto, si tratta di un dispositivo di fascia media che, ancora una volta, deve fare a meno del supporto alle reti 5G, puntando comunque su un affidabile (seppur datato) SoC di casa Qualcomm.

HUAWEI nova 10 SE: tutto un altro design

Come anticipato in apertura, HUAWEI nova 10 SE è un nuovo smartphone di fascia media che il produttore cinese ha da poco presentato per arricchire la famiglia nova 10.

Mettendo a confronto l’estetica del nova 10 SE con quella dei nova 10 e nova 10 Pro, tuttavia, sembra che il nuovo smartphone appartenga ad una gamma o ad una generazione completamente diversa: gli unici punti in comune, infatti, stanno tutti nel lato B e sono i celebri Star Orbit Ring che contornano gli anelli nei quali sono incastonati i tre sensori fotografici del comparto posteriore, il logo nova nella parte bassa e la texture con cui è lavorato il vetro.

Per il resto, da due smartphone “tutti curve”, si passa ad uno smartphone che è quasi un lingottino spesso appena 7,39 mm. All’anteriore ospita un ampio display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, piatto su tutta la superficie, contornato da cornici non ridotte all’osso ma quasi simmetriche (il mento è più pronunciato) e interrotto unicamente da una fotocamera anteriore da 16 megapixel collocata in un foro circolare, centrato nella parte alta del display: sparisce, quindi, la fotocamera ultra-grandangolare da 60 megapixel, caratteristica principe (finora) degli smartphone della serie nova 10.

HUAWEI nova 10 SE può contare comunque su un comparto fotografico posteriore triplo, costituito da un sensore principale da 108 megapixel (contro il sensore da 50 megapixel dei fratelli) che effettua il pixel binning 9-in-1, tirando fuori scatti a 12 megapixel, da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un inutile sensore macro da 2 megapixel.

Per quanto concerne le prestazioni, nova 10 SE si affida allo Snapdragon 680 4G di Qualcomm, non di certo la soluzione più potente o più recente nel portafoglio prodotti del chipmaker americano, affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Grazie al SoC poco energivoro e ad una batteria da 4500 mAh, che supporta la ricarica rapida HUAWEI SuperCharge a 66 W, l’autonomia non sarà un problema.

Dal punto di vista della connettività, al pari di tutti i dispositivi che il produttore cinese presenta sul mercato da qualche anno a questa parte (a causa dei limiti imposti dal ban del governo statunitense alle aziende cinesi), la mancanza più grande di HUAWEI nova 10 SE è il supporto alle reti 5G. Per il resto, lo smartphone ha il Wi-Fi 5 (802.11 ac), il Bluetooth 5.0, l’NFC e una porta USB Type-C (per ricarica, trasferimento dati e audio), oltre a supportare i più diffusi sistemi per la geolocalizzazione.

Nonostante il display OLED e nonostante negli altri due smartphone della gamma adottino un lettore delle impronte digitali sotto al display, il nova 10 SE lo ospita lateralmente, nel pulsante di accensione/spegnimento (collocato al di sotto del bilanciere del volume, sul lato destro).

Ultimo aspetto è quello legato al software: anche in questo caso, a bordo troviamo la EMUI 12 di HUAWEI e non il sistema operativo proprietario HarmonyOS (che non è attualmente disponibile in Italia per vie ufficiali): tra le principali caratteristiche della EMUI 12 rientrano la modalità Super Device, che consente di collegare lo smartphone ad altri dispositivi dell’ecosistema e controllarli tutti da un unico posto, le Smart Folder e tutte le misure in termini di sicurezza e privacy degli utenti che il produttore cinese ha implementato all’interno del proprio sistema operativo.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HUAWEI nova 10 SE.

Dimensioni: 162,39 x 75,47 x 7,39 mm

x x Peso: 184 grammi

Display: OLED da 6,67” con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel), frequenza di aggiornamento a 90 Hz , frequenza di campionamento dei tocchi a 270 Hz

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel), frequenza di aggiornamento a , frequenza di campionamento dei tocchi a SoC: Qualcomm Snapdragon 680G 4G con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla con flash LED : Sensore principale da 108 MP (f/1.9) con PDAF, EIS, zoom digitale 10x Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con : Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.2)

(f/2.2) Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , GPS , NFC , USB Type-C (2.0)

(802.11 ac), , , , (2.0) Sensori: sensore di prossimità (a ultrasuoni), accelerometro, luce ambientale, bussola, giroscopio

(a ultrasuoni), accelerometro, luce ambientale, bussola, giroscopio Lettore delle impronte digitali: laterale (nel pulsante di accensione/spegnimento)

(nel pulsante di accensione/spegnimento) Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida via cavo a 66 W HUAWEI SuperCharge

con ricarica rapida via cavo a HUAWEI SuperCharge Sistema operativo: EMUI 12

Prezzo e disponibilità di HUAWEI nova 10 SE

Il nuovo HUAWEI nova 10 SE arriverà nelle tre colorazioni Starry Silver, Mint Green e Starry Black e in tre diverse configurazioni di memoria: 6+128 GB, 8+128 GB e 8+256 GB.

Pur avendo inserito la pagina prodotto all’interno del proprio store ufficiale, HUAWEI non ha comunicato dettagli circa la disponibilità, il prezzo del prodotto e i mercati in cui verrà commercializzato: considerando che sul sito italiano non sono acquistabili nemmeno i nova 10 e nova 10 Pro presentati lo scorso mese, è possibile che il nova 10 SE arrivi ancora più in là nel tempo.

