CUBOT è uno dei pochi produttori a realizzare una serie di rugged phone compatti e si appresta a presentare un nuovo modello, finalmente dotato di connettività NFC per i pagamenti in mobilità. Si chiama CUBOT King Kong Mini3 e rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto a King King Mini2 Pro lanciato pochi mesi fa.

Ecco CUBOT King Kong Mini3

La novità principale, come accennavamo in apertura, è senz’altro rappresentata dalla presenza della tecnologia NFC, che consente di utilizzare lo smartphone per effettuare pagamenti nei negozi, senza dover avere con sé Bancomat o carte di credito. Nuovo anche il design, con uno schermo qHD+ la cui diagonale cresce fino a 4,5 pollici e una cover posteriore davvero particolare.

Non manca la certificazione IP65 per garantire la resistenza a liquidi e polvere, mentre la scocca rafforzata agli angoli, è in grado di sopportare senza troppi problemi anche le cadute più rovinose. Sotto la scocca trova posto un processore octa core affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 3.000 mAh, fotocamera posteriore da 20 megapixel e frontale da 5 megapixel.

Rispetto al modello precedente si aggiorna anche il sistema operativo, visto che CUBOT King Kong Mini3 arriverà sul mercato con Android 12 invece di Android 11, con un’interfaccia sostanzialmente stock.

In attesa della commercializzazione, prevista nelle prossime settimane su AliExpress, potete partecipare al giveaway che offre la possibilità di vincere uno dei 10 King Kong Mini3 in palio. Per partecipare vi basta visitare il link qui sopra e seguire le istruzioni riportate.

