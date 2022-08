CUBOT KingKong Mini2 Pro è il nuovo smartphone rugged di CUBOT che punta su doti quali compattezza e leggerezza, che unite alla resistenza figlia della sua natura rugged, ne fanno un ottimo compagno di avventure per tutti gli utenti amanti delle attività all’aria aperta. KingKong Mini2 Pro si presenta ora sul mercato con un’offerta lancio limitata.

CUBOT KingKong Mini2 Pro: rugged ma compatto

È inutile girarci intorno: neppure gli utenti maggiormente affezionati agli smartphone rugged — che per lo svolgimento di attività fisica all’aperto, magari in condizioni più estreme, o anche per attività lavorative che espongono a particolari sollecitazioni sono comunque manna dal cielo — potranno mai negare che uno dei principali problemi è dato dagli ingombri spesso eccessivi: se le cornici più spesse sono connaturate alla natura rinforzata dei dispositivi, le stesse, unite a pesi che non di rado toccano i 300 grammi, rendono tali dispositivi decisamente fastidiosi da tenere in tasca.

Ebbene, è proprio qui che CUBOT tira fuori l’asso dalla manica: CUBOT KingKong Mini2 Pro fa seguito al modello Mini2 lanciato un po’ di tempo addietro e si presenta con delle dimensioni di soli 119 x 58 x 12,5 mm e con un peso piuma di appena 122,70 grammi, senza rinunciare alle certificazioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere. In un corpo che riduce al minimo indispensabile gli ingombri trovano posto un display da 4 pollici con risoluzione qHD+ (1.080 x 540 pixel, 302 ppi), una singola fotocamera anteriore e una posteriore, un SoC MediaTek MT6762 e una batteria da 3.000 mAh. Quest’ultima, unita a una dotazione che non punta certo sulla potenza bruta e ad un display dalla diagonale ridotta, promette un’autonomia decisamente interessante.

Ecco la scheda tecnica completa di CUBOT KingKong Mini2 Pro:

Colori: Red/Black, Orange/Black

Dimensioni: Lunghezza: 119 mm Larghezza: 58 mm Spessore: 12,5 mm

Peso: 122,70 g

SoC: MediaTek MT6762, Octa Core

Sistema operativo: Android 11

Memoria: 4 GB di RAM + 64 GB di storage interno espandibile tramite microSD fino a 128 GB

3 Slot: Nano SIM 1 + Nano SIM 2 + scheda microSD

Batteria non removibile da 3.000 mAh

Display: 4,0″ qHD+ (1080 x 540 pixel), 302 ppi, 16M colori, NTSC 90%, contrasto 1.300:1 (typ), luminosità 450 cd/ ㎡

fotocamera posteriore: 13 megapixel, apertura f/2,2, flash LED

fotocamera anteriore: 5 megapixel, fuoco fisso, lenti 4P

connettività: 4G FDD-LTE: Band: B1/ 3/ 7/ 8/ 19/ 20 3G WCDMA: 900 / 2100 MHZ 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz GPS+GLONAS+Galileo+BEIDOU+A-GPS Wi-Fi 2.4G/5G, 802.1.1 a/b/g/n Type-C (High Speed USB) BT 5.0

Sensoristica: sensore di luminosità, sensore di prossimità, accelerometro, Face ID, giroscopio, bussola

certificazioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere

Contenuto della confezione: smartphone caricabatterie cavo USB-C manualistica cacciavite



Prezzo e disponibilità

CUBOT KingKong Mini2 Pro è disponibile all’acquisto a partire da oggi, 22 agosto 2022, al prezzo scontato di 129,99 dollari tramite Aliexpress Official Store, con uno sconto di 9 dollari che viene applicato direttamente al momento dell’acquisto. In aggiunta a questo, è da segnalare la promozione di lancio che permette ai primi 200 acquirenti di ottenere uno sconto aggiuntivo di 11 dollari. In questo modo, il prezzo di acquisto del rugged super-compatto CUBOT KingKong Mini2 Pro scende a soli 109,99 dollari.

Gli utenti interessati a cogliere al volo questa opportunità non devono fare altro che cliccare su questo link per riscattare il proprio coupon dedicato senza dimenticare la scadenza: il coupon sarà ottenibile solo fino alle ore 23.59 del 26 agosto.

Ecco una galleria di immagini del prodotto, che lo vedono messo alla prova anche in contesti decisamente impegnativi.

Arrivando alle conclusioni, ecco un riepilogo dei link utili per ottenere maggiori informazioni e per acquistare subito CUBOT KingKong Mini2 Pro: a questo link trovate la pagina del dispositivo sul sito ufficiale del produttore, a questo link trovate lo smartphone sullo store di AliExpress e, infine, a quest’ultimo link potete riscattare il coupon per tagliare di 11 dollari il prezzo di acquisto dello smartphone rugged più compatto e leggero in circolazione.

